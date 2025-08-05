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    鹿耳社區青發署工讀生規劃遊程 邀偏鄉學童認識台江

    小朋友到鹿耳門天后宮認識廟宇建築。（記者王姝琇攝）

    小朋友到鹿耳門天后宮認識廟宇建築。（記者王姝琇攝）

    2025/08/05 16:53

    〔記者王姝琇／台南報導〕鹿耳社區發展協會今年獲教育部青年發展署提供學生參與社造計畫，工讀生蔡乙綸等人特地規劃生態遊程，邀偏鄉二溪國小親師生體驗在地生態及手作鹽趣，滿載而歸。

    蔡乙綸、吳依林、唐于倩甫到鹿耳社區就碰上丹娜絲颱風，3人捲起袖子協助社區環境整理，更前進災區柚園幫忙撿拾落果和包裝。此次更主動規劃體驗遊程，邀偏鄉的大內二溪國小前來，讓大家認識鹿耳社區曬鹽歷史、台江生態、寺廟建築。

    難得的是，安排到台江國家公園搭乘觀光膠筏，透過導覽員解說紅樹林生態、候鳥白鷺鷥棲息、漁民養蚵、捕撈技巧等，也親自體驗拉吊罾、蜈蚣網、八卦網、剖鮮蚵。鹿耳社區理事長蔡登進則帶領小朋友到鹿耳門天后宮祈安，認識廟宇建築。

    小朋友還動手製作七彩鹽罐，專注細心地研磨細鹽，一層層均勻鋪平後完成個人專屬作品，每個人都愛不釋手。學生高意嵐說，每次台江生態遊歷收穫都不一樣，希望未來還有機會參加不同的體驗活動。

    學童化身小小漁夫親自體驗拉吊罾。（記者王姝琇攝）

    學童化身小小漁夫親自體驗拉吊罾。（記者王姝琇攝）

    小朋友們體驗手作鹽趣。（記者王姝琇攝）

    小朋友們體驗手作鹽趣。（記者王姝琇攝）

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