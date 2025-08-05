支援原鄉 高市府3天送15隻豬進部落

高市府預計3天內將15頭整豬送達桃源、那瑪夏與茂林3區。（高市府提供）

2025/08/05 16:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕隨著風雨趨緩，高市府持續原鄉災後生活支援行動，自今（5）日起展開整隻豬配送計畫，預計3天內將15頭整豬送達桃源、那瑪夏與茂林3區共14個里。

今天中午，農業部水土保持署正式解除高雄市境內所有土石流黃色警戒共69條、大規模崩塌紅色警戒2處與黃色警戒6處。各區公所在確認道路通行與部落安全無虞後，協助族人分批返家，估計有2100名原鄉居民將陸續返回部落生活。

請繼續往下閱讀...

市府自8月2日起，開始分批送入冷凍豬肉，每區500公斤，搭配新鮮蔬菜、白米、麵條、瓶裝水等民生食材；社會局也同步調度奶粉、尿布與照顧用品，由各區公所優先發送給育嬰家庭與行動不便長者，協助部落在返家前就已備妥基本補給。

高市原民會表示，部分部落地形狹窄、道路損壞，貨車與一般轎車無法進入，農用運輸車因車身小巧、性能佳且具越野能力，全程安全完成接駁任務，成為這次災後運補的重要戰力。

市府今天起開始配送整隻豬，預計3天內將15頭整豬送達桃源、那瑪夏與茂林3區共14個里，與冷凍肉品不同，整豬須於送達前一天進入市場拍賣、當晚完成處理，隔日清晨經由低溫保鮮設備送達部落。

農業局說明，這樣的流程較為繁複，但能保有豬隻完整型態與鮮度，符合部落料理與共享的需求，落實族人所熟悉的共食文化。

原民會指出，對部落而言，整隻豬不只是一份肉品，而是一份共同備料、共享、重聚的儀式感。是生活回歸正軌的重要象徵，也讓彼此在經歷風雨後，再次找回情感的連結與部落的凝聚力。

救援物資持續運抵原鄉。（高市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法