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    超霸氣！台中驚見整叢巨大菇 已移除來不及打卡了

    台中有民眾目睹人行道樹下也長出一大叢白菇，PO網打趣說台中人不「菇」單。（照片由@i___han___ Threads網友授權提供）

    台中有民眾目睹人行道樹下也長出一大叢白菇，PO網打趣說台中人不「菇」單。（照片由@i___han___ Threads網友授權提供）

    2025/08/05 20:30

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流影響，中、南部連續被豪雨狂炸，打破38年來首次連續7天都出現豪雨紀錄，昨（4日）更傳出高雄一處安全島長出菇來，引發各界熱議。今（5日）下午，有台中民眾外出期間，目睹人行道樹下也長出一大叢白菇，拍照後分享至網上，不少人到場打卡留念，還打趣說台中人不「菇」單！

    社群平台Threads網友「1涵」分享，她今日外出經過台中市忠明路的大全聯時，看到種植在人行道上的樹木下方，長出了數朵大白菇，讓她興奮地將這些白菇拍下，並發文直呼，「高雄鳳南路有香菇，我們台中也不能輸！」。

    貼文一出，立即吸引不少網友關注，「全聯直接採收、「在地美食，新鮮直送」、「等下就進去生鮮食品區了」、「真的超大朵，而且很結實」、「台中菇小心啊！我們的被逮逮捕了」、「真不愧是台中，要長就長整叢的超霸氣巨大菇！」、「以前人：比車比房比存款；現代人：比誰家門口香菇更大朵」。

    更有住在台中的網友，看到前往現場拍照打卡，分享白菇的各種模樣；另外，該文還釣出全聯福利中心的Threads小編開玩笑說，「純有機，感覺可以上架（不對」。不過到今日下午4點左右，有網友回報白菇已被挖除，現場只剩部分殘骸。另有其他台中網友分享，在海線、中清路、崇倫公園等地區，也有看到野生菇菇長出來。

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