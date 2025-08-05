桃教產提教師加班補休採優惠倍率 教育局：中央未認同也無法源依據

桃市府教育局5日召開研商教師加班費支給原則會議，桃教產、桃市產總提4大訴求，高喊「市長善政要落實、教師期待不落空」，不要讓政策美意「看得到、吃不到」。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/05 16:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市是全國第3個教師可支領加班費縣市，桃園市教育產業工會、桃園市產業總工會今（5）日再到桃市府陳情，針對基層教師加班費適用對象、加班補休採優惠倍率等訴求，要求教育局具體回應，教育局回應，加班費適用對象包含高國中小及幼兒園教師，至於加班補休採優惠倍率，因中央未認同且無法源依據而無法辦理。

教育局表示，已於2021年1月29日函文市立高中以下學校，教師例假日或非上班時間出勤或公差時，得於2年內擇期補休或補休課務派代等補償機制；另為使各校教師能在非上班期間有加班事實時，除可選擇補休外，也能夠請領加班費，教育局已規劃於各校預算新增編列加班費，提供教師加班更多元補償機制，適用對象本就包含所屬各級學校，即高國中小及幼兒園教師，並適用於學校內全體教職員工，在原補休之外，增加請領加班費的選擇，維護教師及全體職員工權益。

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教育局表示，先前已先行邀集學校代表，就學校支應加班費以正面列舉方式擬定支給草案，日前也發文邀集學校代表及教師團體，於今（5）日下午召開研商加班費支給原則會議，以凝聚共識後提供各校遵循。

另，有關建議教師加班採優惠倍率時數補休的提議，經請示教育部，教育部明確函覆表示，為避免教師與校內其他身分人員加班時數計算標準不一致而失衡平，應予以一致性規範，因此以優惠倍率時數補休1節，在中央未認同且無法源依據下，尚無法辦理。

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