等家寶寶也有夢！ 社福第4屆「圓夢計畫」助250人次創新高

等家寶寶社福協會今年舉辦第4屆「圓夢計畫」，幫助15個機構近250人次的孩子多元學習，創歷年新高，且不論孩子未來如何，曾經這段追夢過程有所收穫，都是值得。（記者吳柏軒攝）

2025/08/05 16:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕育幼院的孩子往往弱勢、被家暴甚至三餐都不溫飽，「對夢想更是無法想像」，但社福團體不放棄，等家寶寶社福協會推動「圓夢計畫」，助孩子學習才藝、體驗職涯等，今年第4屆更幫助15個機構近250人次創歷年新高，不論孩子未來如何，曾經這段追夢過程有所收穫，都是值得。

連2年參與圓夢計畫的榮光育幼院院長楊蕙婷表示，孩子多偏弱勢，有的甚至是嚴重家暴被疏忽照顧，可能連三餐吃飽都成問題，對於夢想則是更無法想像。但透過參加圓夢計畫，築夢過程，孩子也展現自信、發覺性向，如有個女孩就被發覺很適合讀軍校。

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等家寶寶執行長王子瑜表示：「我們陪伴過很多孩子，發現他們一開始其實非常小心翼翼，總覺得自己做不到。但當他們第一次拍下自己滿意的作品、鼓起勇氣在大家面前唱歌、或完成一件屬於自己的創作，那些『原本以為不可能』的事，真的一點一滴地實現了。在那一刻我們看見的不只是一件作品，而是看見孩子們開始相信自己真的有能力、有價值。」

今第4屆圓夢計畫舉辦成果發表會，並在台北市剝皮寮歷史街區設有12天成果展覽，第4屆共有15間育幼院參與、受惠孩子近250人次創歷年新高，展出20組才藝、3場夢想行動以及4場職涯體驗，包含音樂、舞蹈、攝影、繪畫、烹飪等多元學習與探索，讓孩子創作中表達自我，舞台上認識自己，提前預想未來。

等家寶寶社福指出，今年圓夢計畫也首次納入「職涯體驗」方案，針對15至18歲的青少年設計，讓他們能夠在即將自立離院之前，提前探索職場環境、建立生涯方向，讓孩子們不再只是想像職場，而是真實地走進其中，逐漸勾勒出「未來我想成為什麼樣的大人」的具體圖像。

寶春社福慈善事業基金會執行長陳婷婷說，希望能夠透過支持圓夢計畫，協助孩子們找到自己的興趣，透過才藝的學習進而讓自己更有自信，相信自己也能做得很好。

等家寶寶社福協會第4屆圓夢計畫，讓育幼院的弱勢孩子多元學習，如小恩就像眾人介紹自己繪畫作品「生命的律動」，畫出草地花朵、溪流魚兒的生命力，捕捉大自然美好。（記者吳柏軒攝）

等家寶寶社福第4屆「圓夢計畫」幫助育幼院的孩子職涯體驗，並製作手工作品順便義賣，學技能同時也可帶來一份收入。（記者吳柏軒攝）

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