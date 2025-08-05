為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    等家寶寶也有夢！ 社福第4屆「圓夢計畫」助250人次創新高

    等家寶寶社福協會今年舉辦第4屆「圓夢計畫」，幫助15個機構近250人次的孩子多元學習，創歷年新高，且不論孩子未來如何，曾經這段追夢過程有所收穫，都是值得。（記者吳柏軒攝）

    等家寶寶社福協會今年舉辦第4屆「圓夢計畫」，幫助15個機構近250人次的孩子多元學習，創歷年新高，且不論孩子未來如何，曾經這段追夢過程有所收穫，都是值得。（記者吳柏軒攝）

    2025/08/05 16:47

    〔記者吳柏軒／台北報導〕育幼院的孩子往往弱勢、被家暴甚至三餐都不溫飽，「對夢想更是無法想像」，但社福團體不放棄，等家寶寶社福協會推動「圓夢計畫」，助孩子學習才藝、體驗職涯等，今年第4屆更幫助15個機構近250人次創歷年新高，不論孩子未來如何，曾經這段追夢過程有所收穫，都是值得。

    連2年參與圓夢計畫的榮光育幼院院長楊蕙婷表示，孩子多偏弱勢，有的甚至是嚴重家暴被疏忽照顧，可能連三餐吃飽都成問題，對於夢想則是更無法想像。但透過參加圓夢計畫，築夢過程，孩子也展現自信、發覺性向，如有個女孩就被發覺很適合讀軍校。

    等家寶寶執行長王子瑜表示：「我們陪伴過很多孩子，發現他們一開始其實非常小心翼翼，總覺得自己做不到。但當他們第一次拍下自己滿意的作品、鼓起勇氣在大家面前唱歌、或完成一件屬於自己的創作，那些『原本以為不可能』的事，真的一點一滴地實現了。在那一刻我們看見的不只是一件作品，而是看見孩子們開始相信自己真的有能力、有價值。」

    今第4屆圓夢計畫舉辦成果發表會，並在台北市剝皮寮歷史街區設有12天成果展覽，第4屆共有15間育幼院參與、受惠孩子近250人次創歷年新高，展出20組才藝、3場夢想行動以及4場職涯體驗，包含音樂、舞蹈、攝影、繪畫、烹飪等多元學習與探索，讓孩子創作中表達自我，舞台上認識自己，提前預想未來。

    等家寶寶社福指出，今年圓夢計畫也首次納入「職涯體驗」方案，針對15至18歲的青少年設計，讓他們能夠在即將自立離院之前，提前探索職場環境、建立生涯方向，讓孩子們不再只是想像職場，而是真實地走進其中，逐漸勾勒出「未來我想成為什麼樣的大人」的具體圖像。

    寶春社福慈善事業基金會執行長陳婷婷說，希望能夠透過支持圓夢計畫，協助孩子們找到自己的興趣，透過才藝的學習進而讓自己更有自信，相信自己也能做得很好。

    等家寶寶社福協會第4屆圓夢計畫，讓育幼院的弱勢孩子多元學習，如小恩就像眾人介紹自己繪畫作品「生命的律動」，畫出草地花朵、溪流魚兒的生命力，捕捉大自然美好。（記者吳柏軒攝）

    等家寶寶社福協會第4屆圓夢計畫，讓育幼院的弱勢孩子多元學習，如小恩就像眾人介紹自己繪畫作品「生命的律動」，畫出草地花朵、溪流魚兒的生命力，捕捉大自然美好。（記者吳柏軒攝）

    等家寶寶社福第4屆「圓夢計畫」幫助育幼院的孩子職涯體驗，並製作手工作品順便義賣，學技能同時也可帶來一份收入。（記者吳柏軒攝）

    等家寶寶社福第4屆「圓夢計畫」幫助育幼院的孩子職涯體驗，並製作手工作品順便義賣，學技能同時也可帶來一份收入。（記者吳柏軒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播