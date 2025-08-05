北市午後豪雨！災防辦接獲12件災情通報 已處理完畢

台北市雨量主要集中在文山、信義、內湖、南港及大安區，最大時雨量於信義區挹翠山莊、達85.5毫米；全市最大雨量於文山區埤腹、達109.5毫米。（災防辦提供）

2025/08/05 16:49

〔記者董冠怡／台北報導〕今天午後對流雲系發展旺盛，台北市入列豪雨特報範圍，台北市災害防救辦公室表示，下午2點25分後，對流胞逐漸消散、雨勢趨緩，強降雨期間接獲12起災情案件通報，皆已處理完畢。

災防辦指出，午後對流系統於新北市新店區發展，造成短延時強降雨，台北市災害應變中心即提升至強化三級開設應變。北市雨量主要集中在文山、信義、內湖、南港及大安區，最大時雨量於信義區挹翠山莊、達85.5毫米；全市最大雨量於文山區埤腹、達109.5毫米。

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災防辦說明，強降雨期間接獲12件通報，截至下午4點皆已處理完畢。包含5件交通號誌損壞；3件積淹水災情，成功路二段679號、成功路圓環道路，成功路二段交成功交流道路一帶內側車道，大同區南京西路64巷9弄2號、文山區景華街177巷弄，積（淹）水已退。

另外，4件人孔蓋移位。文山區景隆街52號，因強雨積水造成水位高升，圓形人孔蓋晃動噴水；大同區環河北路二段交民族西路口內線車道，大雨造成人孔蓋彈起掉落路邊；大同區承德路二段137號前、士林區雙溪街交福華路口，瞬間強降雨導致人孔蓋彈起來，已緊急派員搶修。

台北盆地雷達回波「紅一片」，氣象署發佈防災告警訊息，圖為街上的水溝蓋都冒出水。（記者王藝菘攝）

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