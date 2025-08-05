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    颱風無情人間有情 基隆慶安宮捐50萬元賑災

    有感於中南部災情嚴重，基隆慶安宮管委會捐款50萬元，盡一份心力，協助重建家園。（記者俞肇福攝）

    有感於中南部災情嚴重，基隆慶安宮管委會捐款50萬元，盡一份心力，協助重建家園。（記者俞肇福攝）

    2025/08/05 16:42

    〔記者俞肇福／基隆報導〕颱風丹娜絲肆虐中、南部，造成多個縣市災情慘重，民眾淚問蒼天畫面讓人不捨。賴清德總統的舅舅、基隆慶安宮主委童永說，看了新聞報導「心肝！揪嘸甘ㄟ」，他跟慶安宮管理委員會委員討論後，決議捐出50萬元給「衛福部賑災基金會」，盼能盡一份心力，幫助受災鄉親早日重建家園。

    童永說，2016年2月台南大地震，賴清德總統時任台南市長忙於救災，慶安宮也捐出100萬元給台南市政府；2018年花蓮發生大地震，慶安宮捐出100萬元，他個人也捐20萬元，幫忙賑災。這次中南部災情太嚴重，慶安宮捐出50萬元盡一份心力。

    基隆市議長童子瑋表示，這幾天又連續下雨，讓重建的路更加困難，很多地方的鄉親都還在等待援助。基隆媽慶安宮一直以來都致力行善、照顧地方，面對這次災情，他和阿公（童永）一直在討論能不能再多做一點。當阿公把這樣的想法和廟內委員們分享後，大家很快取得共識，決議捐出50萬元至「衛福部賑災基金會」，盼能盡一份心力，幫助受災鄉親早日重建家園。

    ​童子瑋說，阿公擔任主委多年，他從小就看著他和慶安宮的信眾一起行善；這次慶安宮也用行動證明，信仰不只是求自己平安，更重要的是在別人需要的時候，願意伸出援手、盡一份心力。

    ​童強調，救災不分南北，希望來自基隆的這份心意，能帶動更多善的力量，也邀請大家一起加入，把實際的溫暖，送到真正需要的地方。

    賴清德總統的舅舅、基隆慶安宮主委童永受訪時指出，颱風肆虐造成中南部災情嚴重，慶安宮管委會捐出50萬元賑災，早日重建家園。（記者俞肇福攝）

    賴清德總統的舅舅、基隆慶安宮主委童永受訪時指出，颱風肆虐造成中南部災情嚴重，慶安宮管委會捐出50萬元賑災，早日重建家園。（記者俞肇福攝）

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