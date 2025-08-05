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    貨物卡平交道纜線駕駛觸電 台鐵湖口至新豐一度雙線不通

    大貨車過唐榮平交道時被纜線卡住，駕駛自行排除不慎觸電。（警方提供）

    大貨車過唐榮平交道時被纜線卡住，駕駛自行排除不慎觸電。（警方提供）

    2025/08/05 16:46

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕一輛大貨車今午經過新竹唐榮平交道，疑車上貨物與平交道上方纜線發生卡住情形，54歲陳姓駕駛處理時不慎觸及高壓電線，經緊急送醫，男子雙腿有約27%二度燒燙傷，頭部撕裂傷約2公分，住院治療中。意外也造成台鐵湖口至新豐站間列車通行中斷，下午3點35分排除，雙向已恢復通行。

    新竹縣政府消防局表示，今天下午2點40分接獲通報，湖口鄉唐榮工廠前鐵路平交道發生觸電意外。據報案人表示，當時1輛大貨車行經該處平交道時，疑因車上貨物與上方纜線發生卡住情形。駕駛陳男隨即下車並攀爬至車上貨物進行排除作業，未料在操作過程中誤觸高壓電，當場從車上墜落至地面。

    新湖警分局表示，2點40分接獲報案，陳男駕駛大貨車行經鐵道平交道，疑似因唐榮保全測試柵欄升降未注意到陳男駕駛車輛，導致柵欄壓倒陳男車輛受阻，陳男遂以手排除柵欄等障礙物，過程中不慎且不明原因觸犯鐵道電路，致陳男觸電從車上跌落，由救護車送東元醫院，意識清楚傷勢無大礙。

    消防局指出，經派遣山崎分隊救護車趕赴現場，2點56分將陳男送抵竹北東元醫院。初步評估傷者雙腿有約27%二度燒燙傷，頭部撕裂傷約2公分，送醫時意識清楚，已依規通知台鐵與警方處理後續事宜。

    消防局提醒，民眾若遇到大型車輛行經鐵路或低空纜線區域，應特別注意安全，切勿私自攀爬或處理電線問題，應立即通知專業人員協助，避免憾事發生。

    陳男駕駛大貨車行經鐵道平交道，疑唐榮保全測試柵欄升降未注意，導致柵欄壓倒陳男車輛受阻。（警方提供）

    陳男駕駛大貨車行經鐵道平交道，疑唐榮保全測試柵欄升降未注意，導致柵欄壓倒陳男車輛受阻。（警方提供）

    台鐵湖口與新豐車站間唐榮平交道附近，今天下午發生民眾觸電事件，湖口至新豐站間一度雙線不通。（警方提供）

    台鐵湖口與新豐車站間唐榮平交道附近，今天下午發生民眾觸電事件，湖口至新豐站間一度雙線不通。（警方提供）

    大貨車駕駛在處理貨車卡線問題時，不慎觸及高壓電線，緊急送醫。（警方提供）

    大貨車駕駛在處理貨車卡線問題時，不慎觸及高壓電線，緊急送醫。（警方提供）

    大貨車駕駛在處理貨車卡線問題時，不慎觸及高壓電線，緊急送醫。（警方提供）

    大貨車駕駛在處理貨車卡線問題時，不慎觸及高壓電線，緊急送醫。（警方提供）

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