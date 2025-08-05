高屏溪漂流木堆積 汕尾海灘成民眾冒險尋寶地

民眾穿梭在漂流木間尋寶。（記者洪臣宏攝）

2025/08/05 16:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕七月底雙颱加上西南氣流，夾帶豐沛雨量，山區漂流木沖刷而下，堆積在高屏溪出海口汕尾海灘，這幾天竟有民眾冒險「尋寶」，號稱「最美麗豆子」雷公豆成了收藏珍品，不過驚險畫面，令人捏一把冷汗。

今天高雄市林園海岸風浪仍大，汕尾地區月牙灣海灘滿布漂流木及海廢，一片狼藉，數量有與日俱增跡象，近日有民眾前來挖寶，目標不只是漂流木，還有「雷公豆」。

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林園紅樹林保育學會理事長蘇文華說，真正的雷公豆是虎爪豆的俗稱，而民眾撿拾的是珍稀鴨腱藤的種子，小時候時常拿來在地上摩擦生熱發燙，捉弄別人，因此鄉間稱呼「雷公豆」，與虎爪豆大不同。

鴨腱藤的種子則有台灣原生最大、最美麗的豆子稱號，蘇文華說，恆春鴨腱藤產於恆春半島及中南部的山區，為台灣特有種，數量稀少，有時會在汕尾海灘偶遇「雷公豆」，應是從山區隨大水漂流而下。

鴨腱藤三、四月開黃色花，種子八月成熟，豆莢可長達1公尺，比大人手臂長，如今野生數量非常稀少，恆春目前有培育台灣原生種鴨腱藤。

當地居民在臉書社群示警，高屏溪口上月27日才發生外勞戲水失蹤案，迄今仍未尋獲，民眾穿梭在漂流木或消波塊間尋寶，危機四伏。

汕尾地區月牙灣滿布漂流木。（記者洪臣宏攝）

汕尾漁港外堆積大量漂流木。（記者洪臣宏攝）

鴨腱藤的種子（左，褐色種子）有「最美麗豆子」之稱。（蘇文華提供）

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