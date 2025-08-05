為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高屏溪漂流木堆積 汕尾海灘成民眾冒險尋寶地

    民眾穿梭在漂流木間尋寶。（記者洪臣宏攝）

    民眾穿梭在漂流木間尋寶。（記者洪臣宏攝）

    2025/08/05 16:31

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕七月底雙颱加上西南氣流，夾帶豐沛雨量，山區漂流木沖刷而下，堆積在高屏溪出海口汕尾海灘，這幾天竟有民眾冒險「尋寶」，號稱「最美麗豆子」雷公豆成了收藏珍品，不過驚險畫面，令人捏一把冷汗。

    今天高雄市林園海岸風浪仍大，汕尾地區月牙灣海灘滿布漂流木及海廢，一片狼藉，數量有與日俱增跡象，近日有民眾前來挖寶，目標不只是漂流木，還有「雷公豆」。

    林園紅樹林保育學會理事長蘇文華說，真正的雷公豆是虎爪豆的俗稱，而民眾撿拾的是珍稀鴨腱藤的種子，小時候時常拿來在地上摩擦生熱發燙，捉弄別人，因此鄉間稱呼「雷公豆」，與虎爪豆大不同。

    鴨腱藤的種子則有台灣原生最大、最美麗的豆子稱號，蘇文華說，恆春鴨腱藤產於恆春半島及中南部的山區，為台灣特有種，數量稀少，有時會在汕尾海灘偶遇「雷公豆」，應是從山區隨大水漂流而下。

    鴨腱藤三、四月開黃色花，種子八月成熟，豆莢可長達1公尺，比大人手臂長，如今野生數量非常稀少，恆春目前有培育台灣原生種鴨腱藤。

    當地居民在臉書社群示警，高屏溪口上月27日才發生外勞戲水失蹤案，迄今仍未尋獲，民眾穿梭在漂流木或消波塊間尋寶，危機四伏。

    汕尾地區月牙灣滿布漂流木。（記者洪臣宏攝）

    汕尾地區月牙灣滿布漂流木。（記者洪臣宏攝）

    汕尾漁港外堆積大量漂流木。（記者洪臣宏攝）

    汕尾漁港外堆積大量漂流木。（記者洪臣宏攝）

    鴨腱藤的種子（左，褐色種子）有「最美麗豆子」之稱。（蘇文華提供）

    鴨腱藤的種子（左，褐色種子）有「最美麗豆子」之稱。（蘇文華提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播