大台北午後上空閃電逾萬次！ 明天還有雷陣雨

即時閃電分佈。（圖為中央氣象署提供）

2025/08/05 16:22

〔記者林志怡／台北報導〕今日午後對流發展旺盛，中央氣象署記錄到超過萬筆閃電資料，但隨著太平洋高壓增強，明日雖中部以北、各地山區仍有午後雷陣雨發展，但雨勢不會像今天這麼大，且週四後也保持盛夏的天氣型態，各地高溫炎熱且有午後雷陣雨，下週水氣增多，恆春半島、東南部地區有不定時短暫陣雨。

中央氣象署預報員林定宜說明，今日台灣周邊吹西南風至南南西風，西半部地區中午前有零星短暫陣雨，中午過後則因風向配合台北盆地上空的熱力作用，加上高層有利午後雷陣雨發展的輻散條件，中午12時過後，大台北地區上空有旺盛對流發展，並出現大雷雨現象。

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中央氣象署統計，今日中午12時至下午2時計有1萬4443筆閃電資料，其中下午1時至下午2時就有8540筆，且午後最大時雨量發生在台北市信義區，達到85.5毫米，新北市新店區的85毫米次之，台北市文山區也有82毫米，均超過台北下水道排水標準，且文山區3小時累積雨量達到109.5毫米。

林定宜指出，明日隨著太平洋高壓增強，清晨中南部地區有零星短暫雨，中部以北地區、各地山區仍有午後雷陣雨，但雨勢不見得像今天這麼大；週四至週六太平洋高壓持續偏強，午後仍有局部短暫雷陣雨，但主要雨區分布於山區。

週日至下週二各地多雲到晴，但因水氣逐漸增加，週日清晨南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨；下週一至下週二恆春半島、東南部地區不定時短暫陣雨出現，且其他地區有午後短暫雷陣雨。

氣溫方面，接下來數日沒有下雨時，各地普遍高溫炎熱，民眾外出務必做好防曬措施，西半部白天氣溫約33至35度，東半部30至33度，且大台北盆地氣溫特別高。

今日雨量分布。（圖為中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

明日氣溫預測。（圖為中央氣象署提供）

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