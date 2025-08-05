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    高雄下雨下到生菇 警察早一步清除

    高雄鳳山區分隔島冒「綠褶菇」，成打卡熱點，警方維護人車安全連夜移除。（圖由民眾提供）

    高雄鳳山區分隔島冒「綠褶菇」，成打卡熱點，警方維護人車安全連夜移除。（圖由民眾提供）

    2025/08/05 16:24

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄連日下雨下到「生菇」，不只市區分隔島，一些公園也可見菇菇蹤跡，公園處今天（5日）早上派員清除鳳山區鳳南路分隔島的綠褶菇時，發現警方昨晚已早一步清除，基於市府團隊一體，感謝警方的協助。

    高雄因連日豪雨，造成濕度高，適合蕈菇類生長環境，市區分隔島、公園及綠帶迅速長出蕈菇，尤其鳳山區鳳南路分隔島上，出現又大又白的綠褶菇，民眾爭相駐足觀看及拍照，衍生交通壅塞及安全問題。

    菇菇影片瘋傳，不少網友紛紛表示，「天哪，太多香菇了吧」、「吃了會神經錯亂」、「這天氣可以煮香菇雞湯」、「看似綠褶菇」、「哇嗚能不能食用」。

    市警局鳳山分局為維護交通安全，昨晚已主動協助拔除五甲安全島上的蕈菇，公園處今天對警察同仁的協助表達感謝。

    公園處表示，今早派員清除分隔島上的蕈菇，到現場發現已先由警察同仁清除，表示由衷的感謝。目前公園處已加強巡檢，並清除路邊及公園的蕈菇，近日民眾若仍有發現，可通報1999清除。

    工務局提醒，雨後路邊長出的蕈菇類，民眾無法判別是否有毒性，請勿採摘及食用或碰觸公園處接獲通報後會立即處理。

    高雄連日豪雨，市區公園及綠帶迅速長出蕈菇。（圖由公園處提供）

    高雄連日豪雨，市區公園及綠帶迅速長出蕈菇。（圖由公園處提供）

    公園處在苓雅區微笑公園清除蕈菇。（圖由公園處提供）

    公園處在苓雅區微笑公園清除蕈菇。（圖由公園處提供）

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