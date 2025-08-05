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    鼓勵居家保母 雲林縣2年最高補助10萬元

    鼓勵投入居家保母行列，雲林縣府8月推出補助計畫，每名保母2年最高補助10萬元。（記者黃淑莉攝）

    鼓勵投入居家保母行列，雲林縣府8月推出補助計畫，每名保母2年最高補助10萬元。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/05 16:02

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府去年推出2年6億元「萬寶龍催生補助計畫」，累計至今雲林新生兒有9500多個，縣府8月推出「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」，並啟動「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」，受過訓練取得證照加入居家保母行列，2年最高可補助10萬元。

    雲林縣長張麗善、縣府社會處副處長陳怡君今（5日）一起宣布，強化0至2歲嬰幼兒托育好康措施，張麗善指出，今年萬寶龍催生1萬個新生兒目標一定可以達標，希望打造友善的育兒環境，讓雲林的年輕人都能夠安心生放心養。

    陳怡君表示，2022年至2024年縣內參加保母訓練有582人，取得證照191人，實際投入職場只有25人，為鼓勵大家投入居家保母行列，這次補助計畫有5個項目，包括補助育兒設備設施，例如教玩具、嬰兒床、監視器等，共計4萬元，另有久任、臨時托育及支持儲愛等3項加值補助，每年最高補助3萬元，最多補助2年，即每名居家保母最高可補助10萬元。

    另縣府建置「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」系統，只要會使用Line都可直接登錄註冊，雲林縣具有居家保母資格者可先在系上登錄資訊，家長可依需求選擇適合者，後端有縣府委託的雲林縣居托育服務中心確認把關，讓想找居家保母更加便利、有信心。

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