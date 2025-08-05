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    新建雲林縣立田徑場「壓力測試」結束 縣府盤點290項待改善

    雲林縣府日前舉辦3天縣運會，針對新建的縣立田徑場做驗收階段的壓力測試。（記者李文德攝）

    雲林縣府日前舉辦3天縣運會，針對新建的縣立田徑場做驗收階段的壓力測試。（記者李文德攝）

    2025/08/05 15:59

    〔記者李文德／雲林報導〕占地9公頃的雲林縣立田徑場本月1至3日舉辦縣運會，為2025全國運動會進行「場館壓力測試」。縣府交通工務局盤整3天賽事待改善部分共290項，以門窗構件優化、角隅裂紋為主，並非結構問題，另針對縣運期間遇到暴雨產生部分積水問題，將再設約10處排導水設施，全數預計8月底完成。

    交工局長汪令堯表示，縣運會結束後由工程施作廠商、縣府同仁主動匯集待改善點合計276項，民眾使用後回報14項，其中門窗構件優化、角隅牆面油漆裂紋、高壓磚裂痕修繕等施工品質改善約74％，另還有廁所等處設備占12%、環境類占5.5%，雨天漏水、積水占8.5%。

    汪令堯指出，經查施工品質改善點非結構性問題，會請廠商盡速修繕，另縣運期間逢急速暴雨，造成室內外部分有積水情形，當日檢視於雨勢趨緩後10分鐘內消退完成，經檢討後將再設近10處陰井、節水溝，另地磚裂痕部分屬施工期間常有大型車輛進出施工，已訂定12公噸以下車輛進出，預計8月底全數完成。

    虎尾當地居民表示，新建田徑場將作為今年全運會主場館，大家都以最高規格檢視，有2個多月時間盼縣府改善，才不會讓雲林漏氣；縣議員陳乙辰認為，縣立田徑場斥資逾20億元打造，對於縣府主動盤點改善點給予肯定，將會請交工局務必在修繕後、全運會舉辦前再一次「總體檢」，確保全運會能圓滿舉行。

    雲林縣府日前舉辦3天縣運會，針對新建的縣立田徑場做驗收階段的壓力測試。（記者李文德攝）

    雲林縣府日前舉辦3天縣運會，針對新建的縣立田徑場做驗收階段的壓力測試。（記者李文德攝）

    雲林縣府日前舉辦3天縣運會，針對新建的縣立田徑場做驗收階段的壓力測試。（記者李文德攝）

    雲林縣府日前舉辦3天縣運會，針對新建的縣立田徑場做驗收階段的壓力測試。（記者李文德攝）

    縣府針對田徑場3天壓力測試後，已主動盤點290項改善點，8月底前全數完成。（記者李文德攝）

    縣府針對田徑場3天壓力測試後，已主動盤點290項改善點，8月底前全數完成。（記者李文德攝）

    縣府針對田徑場3天壓力測試後，已主動盤點290項改善點，8月底前全數完成。（記者李文德攝）

    縣府針對田徑場3天壓力測試後，已主動盤點290項改善點，8月底前全數完成。（記者李文德攝）

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