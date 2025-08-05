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    公益台北愛心平台滿一週年！ 捐贈金額近5千萬 物資達260萬件

    台北市長蔣萬安5日與社會局長姚淑文等一同出席114年公益臺北愛心平台感恩會，感謝各界提供的善心資源。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安5日與社會局長姚淑文等一同出席114年公益臺北愛心平台感恩會，感謝各界提供的善心資源。（記者張嘉明攝）

    2025/08/05 15:55

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕北市社會局今（5日）於廣慈社會主宅舉行114年公益台北愛心平台感恩會。台北市長蔣萬安表示，公益台北愛心平台成立一週年，今日參與活動懷著感恩的心，募集到相關生活物資跟愛心捐款。他也大讚捐贈者，「大家都是土地公、媽祖婆！」

    公益台北愛心平台自113年3月成立，到114年6月底，已經整合超過80家企業、90個團體以及400位個人贊助。至今，平台收到捐贈金額近5千萬元，捐贈數量達260萬件物資，以嬰兒用品、奶粉、輔具等為主。

    這些物資除了提供給身障家庭改善居住環境，也用於家暴受虐被害人安置住宿，並協助設籍或居住北市的低收入戶、中低收入戶、弱勢身心障礙者或是失能獨居長者等。此外，平台所搜集之資源也協助經濟弱勢青年參與海外實習專案運用計畫。

    只要有台北通或是用電話註冊帳號，即可在網站上申請物資。同時，社工也會協助評估無家者領取「希望好食堂」餐券。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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