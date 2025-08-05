飛虎將軍金身返日 參加水戶黃門祭、故居祭靈

王燮村全程背著飛虎將軍金身參加「水戶黃門祭」。（圖由王燮村提供）

2025/08/05 15:53

〔記者王姝琇／台南報導〕祀奉二次大戰日本飛官杉浦茂峰的安南區「飛虎將軍廟」鎮安堂，受茨城縣水戶市議會之邀前往參訪，飛虎將軍更以6個聖杯指示金身返鄉，參加當地年度盛事「水戶黃門祭」，同時回故居舉辦祭靈儀式，意義非凡！

海尾朝皇宮爐主王燮村表示，台南市與日本水戶市因飛虎將軍廟結緣、締結為姐妹市，持續在歷史文化等方面進行交流，此次受水戶市議會之邀參訪，由台南市議長邱莉莉率團一行28人前往，適逢8月2、3日「水戶黃門祭」登場，也背著飛虎將軍金身參與盛事，當地全民參與熱鬧非凡；原本預報有颱風接近，但最後是無風無雨順利圓滿，也展現飛虎將軍神威。

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特別的是，成行前先由台南市民政局長姜淋煌代表，向飛虎將軍請示並擲出6個聖杯決定返鄉，更安排前往杉浦茂峰故居（現為當地銀行）舉辦祭靈儀式。王燮村說，此行能圓滿成功感謝台南市議會積極促成，讓兩個城市更進一步交流，日本茨城縣水戶市市長高橋靖與議長大津亮一等人也都親自前來，並對於台南近日遭逢風災、水災的復原狀況表達關心。

「飛虎將軍廟」鎮安堂為全台唯一奉祀日本人成神的廟宇，相傳二次大戰台南海尾寮上空發生對戰，杉浦茂峰戰機被美軍擊中，為避免墜落村莊殃及百姓，而將戰機拉往外圍的魚塭、農地，但杉浦最後仍不幸墜地身亡。後來由海尾朝皇宮保生大帝聖示，讓杉浦靈魂能安居於此，遂於墜機地點建立小祠，1993年擴建為「飛虎將軍廟」，成為日本觀光客必訪景點。

飛虎將軍杉浦茂峰回故居舉辦祭靈儀式。（圖由王燮村提供）

飛虎將軍廟鎮安堂受茨城縣水戶市議會之邀前往進行參訪。（圖由王燮村提供）

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