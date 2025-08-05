台南沿海災後重建啟動 青年志工丈量行動招募大專生

台南市政府招募大專生測量志工，協助投入重建行列。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/05 15:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕颱風丹娜絲侵襲，台南沿海地區多處民宅屋受損，災後重建迫在眉睫。為加速復原作業，南市政府啟動「災區建築損害丈量行動」，公開招募大專院校學生與青年志工，首波已招募17位志工，協助受災區進行建物丈量與重建資料蒐集。

南市研究發展考核委員會表示，目前已有來自台南藝術大學、國立成功大學、逢甲大學、陽明交通大學與國立高雄大學等校共17位志工響應參與。其中不乏具建築、土木、測量、都市計畫等相關專業背景的學生與青年畢業生，亦有具備測量儀器操作、GIS圖資處理、3D建模等技術能力者主動投入。市府將由工務局統籌，派遣志工進入學甲、北門、將軍等重災區展開丈量任務。

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成功大學建築系的馮晨雅說，她的畢業設計基地正位於災區下營區大埤村，爺爺的住家亦受損嚴重，「希望能運用所學，幫助村民和家人，一起重建我們的家園。」

逢甲大學都市計畫系畢業生吳冠賢也表示，自己正處於等待兵役的空檔，期望以GIS與影像判釋專長，為社會盡一份心力。

丈量志工實地作業，依各地災區情況彈性排班。市府鼓勵凡具建築、土木、地政、都市計畫、測量、航測、GIS等相關背景，並具基本測量知識之大專青年踴躍報名。

台南市長黃偉哲表示，災後重建不僅需資源與工程投入，更仰賴人力與心力支援，看到這麼多年輕人利用暑假主動參與，令人深受感動，專業能力是災區復原的關鍵力量，也是台南展現城市韌性的最佳寫照。

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