為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣推動企業淨零碳排 單項最高可獲補助5千萬

    新竹縣鎖定中央5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額，要輔導企業成為淨零碳排典範。（取自竹縣府官網）

    新竹縣鎖定中央5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額，要輔導企業成為淨零碳排典範。（取自竹縣府官網）

    2025/08/05 15:47

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣鎖定經濟部5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額給縣內企業，要輔導業者成淨零碳排典範。爭取到者，將享有專家團隊到廠診斷能效、評估節能方案、代擬一站式計畫書的免費服務。即日起到8月29日受理線上報名，單項、在業界能專計畫上最高就可獲補助5千萬。

    縣府環保局長蕭宏杰說，這次鎖定輔導的是經濟部推出的5大方案，分別為：節能績效保證示範推廣、動力與公用設備補助、建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵、業界能專計畫，以及經濟部補助申請省水標章檢測費用。

    其中節能績效保證示範推廣方面補助上限500萬，將協助中小用戶導入ESCO服務，提升能源效率。「動力與公用設備補助專案則專門補助高效率馬達、空壓機、泵浦等設備，單年上限也是500萬，但中小企業可獲「依據實際申請額度」追加1.2倍補助，但最多仍不超過500萬。但是本項的申請業者若年營業額超過一定門檻，被列爲「大型專案」者，最高可補助到1500萬元。

    建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵部分，將輔導取得認可文件的太陽光電發電設備，其購置獎勵補助金每（峰）瓩以新台幣5萬元為上限。業界能專計畫的補助額度最高則是5千萬元。經濟部補助申請省水標章檢測費用部分，每項產品最高補助3千元。

    新竹縣鎖定中央5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額，要輔導企業成為淨零碳排典範。（取自竹縣府官網）

    新竹縣鎖定中央5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額，要輔導企業成為淨零碳排典範。（取自竹縣府官網）

    新竹縣鎖定中央5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額，要輔導企業成為淨零碳排典範。（取自竹縣府官網）

    新竹縣鎖定中央5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額，要輔導企業成為淨零碳排典範。（取自竹縣府官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播