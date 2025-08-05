竹縣推動企業淨零碳排 單項最高可獲補助5千萬

新竹縣鎖定中央5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額，要輔導企業成為淨零碳排典範。（取自竹縣府官網）

2025/08/05 15:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣鎖定經濟部5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額給縣內企業，要輔導業者成淨零碳排典範。爭取到者，將享有專家團隊到廠診斷能效、評估節能方案、代擬一站式計畫書的免費服務。即日起到8月29日受理線上報名，單項、在業界能專計畫上最高就可獲補助5千萬。

縣府環保局長蕭宏杰說，這次鎖定輔導的是經濟部推出的5大方案，分別為：節能績效保證示範推廣、動力與公用設備補助、建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵、業界能專計畫，以及經濟部補助申請省水標章檢測費用。

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其中節能績效保證示範推廣方面補助上限500萬，將協助中小用戶導入ESCO服務，提升能源效率。「動力與公用設備補助專案則專門補助高效率馬達、空壓機、泵浦等設備，單年上限也是500萬，但中小企業可獲「依據實際申請額度」追加1.2倍補助，但最多仍不超過500萬。但是本項的申請業者若年營業額超過一定門檻，被列爲「大型專案」者，最高可補助到1500萬元。

建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵部分，將輔導取得認可文件的太陽光電發電設備，其購置獎勵補助金每（峰）瓩以新台幣5萬元為上限。業界能專計畫的補助額度最高則是5千萬元。經濟部補助申請省水標章檢測費用部分，每項產品最高補助3千元。

新竹縣鎖定中央5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額，要輔導企業成為淨零碳排典範。（取自竹縣府官網）

新竹縣鎖定中央5大節能淨零碳排補助計畫，開放3個免費顧問服務名額，要輔導企業成為淨零碳排典範。（取自竹縣府官網）

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