中捷綠線南屯站不敵大雨漏水 李天生質疑工程品質：通車才4年！

民進黨中市議員李天生表示，接獲民眾反映，三日中捷綠線南屯站有漏水。（李天生提供）

2025/08/05 15:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近日台中市連續多日降下大雨，有民眾向市議員李天生爆料，3日當天就發現中捷綠線南屯站車站內竟然放置很多水桶在接屋頂漏水；他相當訝異，因為中捷綠線通車不過4年，竟就發現漏水現象，除了要求中捷公司好好了解問題，捷運工程局未來中捷藍線在興建車站的過程中，也要注意到工程品質，要注意是否有漏水問題。

中捷公司表示，自7月起全台持續受到西南氣流影響，台中市更出現間歇性豪大雨，加上風勢影響，雨水經由屋頂材料接縫、填縫材老化破損處滲入或雨潑影響，滴落於連通道上方天花板間竄流，站務人員為防止旅客滑倒受傷，在地面使用水桶銜接滴漏水；中捷公司已掌握漏水的位置與程度，並研擬好滲漏水案件改善方案。目前處理方式為下雨期間以導水截水改善方式因應，待天氣好轉至屋頂檢視相關接縫處或填縫材，進行相關改善作業。

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李天生表示，有民眾向他陳情，台中市連日下雨，在3日當天，中捷綠線南屯站的車站內，放置了很多水桶在接漏水，幸好今天放晴，若是持續下雨，南屯站不就要天天設置水桶，非常不好看。

李天生指出，事實上，中捷綠線是在2021年4月25日開始正式營運，才只有4年的時間，就出現漏水，令人懷疑其工程品質，畢竟中捷綠線搭乘的人愈來愈多，應該儘速改善。

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