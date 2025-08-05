為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高屏溪水暴漲灣內村險象環生 抽水站施工進度受關注

    高屏溪水位終於退了（記者葉永騫攝）

    高屏溪水位終於退了（記者葉永騫攝）

    2025/08/05 15:32

    〔記者葉永騫／屏東報導〕南部連續豪大雨讓高屏溪水暴漲，溪水高度比萬丹鄉灣內村還高，加上抽水站未完成，移動式抽水機效能不佳，讓村民擔心大水淹入村內，好幾天不敢睡覺，灣內村長陳玉意每天都守在抽水站前注意動態，今天高屏溪水退去，移動式抽水機也調離，讓他和村民都鬆了一口氣，希望加快抽水站的施工進度。

    萬丹大排流入高屏溪採取水閘門控制的方式，每當高屏溪水高於萬丹大排高度時，萬丹大排就無法排入高屏溪，必須以抽水的方式排出，但因為抽水站還沒有設立，只能以移動式抽水機抽水，但因為高度問題，抽水效能差，因此在這次連續大雨時，村民都相當擔心大水淹入村內，好幾天都不敢睡覺。

    灣內村長陳玉意表示，連續大雨這幾天，他整天都守在抽水站，隨時注意高屏溪水位及萬丹大排的水位，隨時警戒根本不敢睡覺，日前縣府已完成現勘，將先設立抽水平台貫穿堤防，以提升移動式抽水機的效能，未來再設立抽水站及蓄洪池，才能徹底解決地方的水患，對於連日來網友批評抽水機壞掉，他則澄清說並沒有故障，是受到漂流物影響，降低了抽水效能。

    萬丹大排的移動式抽水機被質疑效率不佳（記者葉永騫攝）

    萬丹大排的移動式抽水機被質疑效率不佳（記者葉永騫攝）

    萬丹大排的移動式抽水機準備撤離（記者葉永騫攝）

    萬丹大排的移動式抽水機準備撤離（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播