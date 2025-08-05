高屏溪水暴漲灣內村險象環生 抽水站施工進度受關注
高屏溪水位終於退了（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／屏東報導〕南部連續豪大雨讓高屏溪水暴漲，溪水高度比萬丹鄉灣內村還高，加上抽水站未完成，移動式抽水機效能不佳，讓村民擔心大水淹入村內，好幾天不敢睡覺，灣內村長陳玉意每天都守在抽水站前注意動態，今天高屏溪水退去，移動式抽水機也調離，讓他和村民都鬆了一口氣，希望加快抽水站的施工進度。
萬丹大排流入高屏溪採取水閘門控制的方式，每當高屏溪水高於萬丹大排高度時，萬丹大排就無法排入高屏溪，必須以抽水的方式排出，但因為抽水站還沒有設立，只能以移動式抽水機抽水，但因為高度問題，抽水效能差，因此在這次連續大雨時，村民都相當擔心大水淹入村內，好幾天都不敢睡覺。
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灣內村長陳玉意表示，連續大雨這幾天，他整天都守在抽水站，隨時注意高屏溪水位及萬丹大排的水位，隨時警戒根本不敢睡覺，日前縣府已完成現勘，將先設立抽水平台貫穿堤防，以提升移動式抽水機的效能，未來再設立抽水站及蓄洪池，才能徹底解決地方的水患，對於連日來網友批評抽水機壞掉，他則澄清說並沒有故障，是受到漂流物影響，降低了抽水效能。
萬丹大排的移動式抽水機被質疑效率不佳（記者葉永騫攝）
萬丹大排的移動式抽水機準備撤離（記者葉永騫攝）
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