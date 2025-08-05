講中文情侶在《灌籃高手》聖地做「1事」 惹怒日警、當地人

受到《灌籃高手》影響，鎌倉高校前站平交道近年來頻繁發生「過度旅遊」（overtourism，或稱觀光公害）亂象。（圖擷取自@gyaruge 社群平台「X」）

2025/08/05 16:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於神奈川縣鎌倉市的鎌倉高校前站平交道，因經典漫畫《灌籃高手》成為該作粉絲「聖地巡禮」的熱門景點，然而高人氣也導致當地頻繁發生「過度旅遊」（overtourism，或稱觀光公害）亂象。近來有台灣網友抱怨，目睹一對講中文的情侶多次違規拍照，無視警方與當地居民勸導，讓她感到既生氣又丟臉。

據了解，一名女網友3日在Dcard以「鎌倉真的超多沒素質的觀光客」為題發文，透露自己近期前往神奈川縣鎌倉市旅遊，卻在江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道遇到一段不愉快的事件。原PO表示，她在現場朝聖時，遇到一對說中文的情侶，這2人在現場一直無視規定、多次違規拍照，讓負責指揮交通的日本警察很苦惱。

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根據原PO回憶，日本警察不斷提醒這對情侶「不能在馬路中間拍照」，然而2人非但不聽勸，女生甚至用中文對男生說：「警察現在沒在注意，快點！」，接著男生就多次突然衝到馬路的中央拍照，嚇得一堆行駛車輛趕緊按喇叭提醒，導致現場相當混亂，並讓原本指揮交通的警察，直接拿出警棍要求2人走回到路邊。

原PO透露，這對情侶在5分鐘內重複這行為3至4次，只因男方覺得照片不好看，且2人還不斷大聲用中文交談，引來不少側目，「這對情侶已經白目到附近的居民都過來兇他們了，也沒有要收斂的意思」，原PO痛斥，2人不但妨礙交通，也破壞其他遊客的拍照體驗，「因為他們擋在中間，大家怎麼拍照都會拍到他們，真的讓人很火大。」

最後原PO也感慨，「難怪最近越來越多日本人討厭會說中文的人，真的不意外......大家一起遵守規則真的有這麼難嗎？」，該文一出，引發網友熱議，「就是這種垃圾拉低水準，才越來越多對講中文的人反感」、「到底臉皮多厚？才有辦法在警察都已經出來阻止，還可以繼續拍照？」、「去年去過才知道那邊超亂，辛苦那邊一個胖胖的大哥用著不標準的中文不斷跟觀光客說『危險』，其他人還是趁隙衝上去拍照」。

另外，由於原PO內文並未特別標註這對講中文的情侶「疑似來自哪一國」，導致部分網友為此引爆激烈論戰，有人控訴一些台灣人出國後的沒品素質，丟臉程度完全不輸給中國、南韓或東南亞國家的觀光客；也有人以自己的朝聖經驗表示，遇過會做這類行為的旅客，絕大多數會是中國籍旅客，其次才是其他母語為中文的各國旅客；另有人直白痛罵，「就是這種垃圾拉低水準，才越來越多對講中文的人反感。」

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位於神奈川縣鎌倉市的鎌倉高校前站平交道，因經典漫畫《灌籃高手》成為該作粉絲「聖地巡禮」的熱門景點。（圖擷取自社群平台「X」）

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