雨後有毒「綠褶菇」除不盡 台東人納悶「高雄人沒看過嗎？」

今天僥倖未被除去的綠褶菇只剩零星散布草地上，工班表示，一早就除去數十朵。（記者劉人瑋攝）

2025/08/05 16:29

〔記者劉人瑋／台東報導〕「高雄那才長幾朵算什麼啦！有空來台東走走！」高雄市近期因大雨，分隔島長出大批菇類引發市民拍照熱潮，最後被發現是有毒「綠褶菇」，在警方出手下「菇搿」拔除。但對自然環境更好的台東市森林公園來說，這已是雨後的必然狀況。工班表示，一早就除掉數十朵，甚至連「雞肉絲菇」、靈芝都全除掉了，不明菇類全別吃才最保險。

對台東人來說，綠褶菇已是雨後常見生物，市區的森林公園更多，有民眾說，高雄人「是沒見過嗎？倒覺得高雄人很會玩諧音梗」。

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原來受關注的菇，在台東市一早就有大批綠褶菇「菇搿」了。綠褶菇今天在台東森林公園的命運也是一樣被移除，園內工班表示，由於菇長在既定要除草地方，所以全數割除，特別是在鷺鷥湖前方公廁一帶，一早就打掉約20多朵，甚至連可食用的雞肉絲菇、靈芝都混在長草中才一併被除。

園方表示，以往在園區辦公室旁草地都可見到20到30朵，但近期雨後卻不見蹤跡，倒是每到雨後，在其他不特定地區都會出現，只是園內動植物太多，因此也未特地注意，相信還有不少菇在園內，民眾見到菇類還是別靠近。

劇毒的綠褶菇也被稱為「仙女環」（fairy rings），在國外民間傳聞是精靈繞圈跳舞產生，也因此會有一朵朵綠褶菇接連生出、排成一大圓圈，模樣甚是可愛，以往也曾見到不少遊客在森林公園蹲地與菇群合照。

綠褶菇模樣甚是可愛卻有毒。（記者劉人瑋攝）

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