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    豪雨襲澎湖！林投沙灘咖啡店成受災戶 烏龜、魚滿地跑

    大水退去後，出現魚及烏龜。（蕭越提供）

    大水退去後，出現魚及烏龜。（蕭越提供）

    2025/08/05 15:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日豪雨不斷，澎湖氣象站今（5）日上午發布豪雨特報，湖西觀測站24小時累積雨量102毫米，導致位在林投沙灘的及林春咖啡館受創嚴重，海水倒灌水深及膝，水面上還出現烏龜及魚四處亂竄。但各地忙於救災之際，卻傳出馬公前寮新建房舍案前道路水溝，遭人灌入水泥，大雨來襲恐將淹水成災。

    及林春業者表示，昨（4）日早上7點到店裡的時候，水已經淹到門檻，結果想不到雨越下越大，水勢也越來越高，然後海水就灌進來了，林蔭步道裡有魚還有烏龜，看到滿目瘡痍的店面，想到後續整理就傷腦筋，今年夏季澎湖觀光人潮已不多，生意已勉強維持，現又遭到天災肆虐，真的是欲哭無淚！

    林投社區理事長歐萬強表示，澎湖縣政府在林投設立滯洪池1號及2號，前幾天因為一些小雨，已經大概有6分滿的積水，8月2號連續3天大雨，因滯洪池蓄水量有一定限量，雨水不能有效由排出口宣洩，只能往低窪地方流，就是林投公園，而淡水對公園林木不會有負面影響，反而有好處，但剛好及林春咖啡館設在沙灘上，就造成淹水。

    由於適度排水是避免淹水成災的關鍵，因此平日就要注意排水溝暢通，但馬公市前寮9-7新大樓旁，卻見水泥直接倒水溝，根本無法排水，容易造成淹水災情，民眾盼相關單位重視。

    及林春咖啡館遭大雨淹沒，水深至小腿。（蕭約提供）

    及林春咖啡館遭大雨淹沒，水深至小腿。（蕭約提供）

    店內物品遭到水襲，都泡在水中。（蕭越提供）

    店內物品遭到水襲，都泡在水中。（蕭越提供）

    馬公前寮里一處建案前，排水溝遭水泥封死。（民眾提供）

    馬公前寮里一處建案前，排水溝遭水泥封死。（民眾提供）

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