畫面催淚》屏專六道路崩塌12公尺 大社青年徒步搬物資回原鄉

屏專6道路出現巨大崩塌，大社村民徒步出來搬運物資，令人動容。（包金茂提供）

2025/08/05 15:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕豪雨重創屏東縣三地門鄉德文村和大社村聯外道路屏31線及屏專6道路，目前車子小心開可抵德文村，但屏專6嚴重受損，路面陷落，高低差甚至達12公尺，今（5）日大社青年和居民約10人還徒步到德文村背物資回大社，相當辛苦。

屏東縣三地門鄉德文村唯一聯外道路屏31線，2020年遇雨坍方，直到2023年才修復完成，結果近來遇上西南氣流超大豪雨又重創，尤其2.6公里到3公里處，400公尺長的道路下陷100公尺左右，道路變形，還出現大裂縫。

請繼續往下閱讀...

德文村再往大社村則是靠「屏專6線」聯絡，也是大社部落唯一的聯外道路，全長5.64公里，每逢大雨常有落石坍方，此次超大豪雨，屏專6也是受創嚴重，雖然大社村民在八八風災後遷村到禮納里部落，但平日仍有村民會到大社原鄉耕作，最近約有20多人留在大社，青年和居民今天上午就開車到道路中斷處，徒步到德文村搬物資回大社，影片曝光，過程看起來十分艱辛。

拍下影片的德文村民包金茂說，屏31線和屏專6接連附近，路面有高達約12米的落差，部落青年從大社原鄉走路到德文搬運民生物資、汽油等回去大社，這是「捨我其誰」的精神，大家一起守護家園。

屏專6道路出現巨大崩塌，大社村民徒步出來搬運物資，十分辛苦。（包金茂提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法