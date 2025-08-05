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    政大、台灣人工智慧學校跨域合作 專家提台有2關鍵挑戰

    政大校長李蔡彥（左）與台灣人工智慧學校校長、同時也是哈佛大學比爾蓋茲講座教授的孔祥重（右）共同宣布2校合作。（政大提供）

    政大校長李蔡彥（左）與台灣人工智慧學校校長、同時也是哈佛大學比爾蓋茲講座教授的孔祥重（右）共同宣布2校合作。（政大提供）

    2025/08/05 14:53

    〔記者楊綿傑／台北報導〕政大與台灣人工智慧學校近日宣布攜手推動生成式AI素養與人文社科領域的深度融合，共同執行「負責任使用AI素養推廣計劃」，未來將透過課程設計、師資培訓、實作平台與研究合作等多元方式，推動AI科技不僅作為工具使用，更成為對人類、社會與價值深度反思的媒介。

    政大校長李蔡彥表示，面對AI技術快速演進，校方多年來積極建構AI素養基礎，透過跨院讀書會、教師社群、實作工作坊等方式深化教師與學生對AI的理解與應用能力。而透過合作將進一步整合校內外資源，發展更具前瞻性的教學與研究方案，期望培育出具備全球視野、價值判斷與社會責任的新世代人才。

    台灣人工智慧學校校長孔祥重指出，政大在人文與社會領域的深厚底蘊與影響力，是AI發展不可或缺的對話對象。而此次簽署也是人工智慧學校首度與大學院校締結合作協議，具有高度象徵性與戰略前瞻性。

    孔祥重在演說中則提到，AI應用已深入金融、醫療、教育、創作等領域，「AI主權」已成為當代國際政經競爭的核心議題。甚至單一AI模型的訓練所需電力，甚至可能超過美國舊金山市的總用電量。「AI已是數位時代的『新石油』，是一國發展不可或缺的戰略資源，掌握與否將深刻影響國家競爭力」。

    孔祥重點出，台灣不能只關注本地產業鏈與眼前政策，而應放眼國際脈動，積極投入結構性轉型。台灣目前面臨2大關鍵挑戰，一是跨領域人才培育仍不足，二是能源資源有限，難以支撐高強度AI運算需求。若政策與基礎建設未能及時因應，恐將錯失參與全球AI競局的契機。他更以「資安就是國安」強調，在AI高度滲透生活的未來，資訊安全將成為國家安全最重要的防線之一。

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