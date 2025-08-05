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    竹縣推家戶屋頂設太陽能光電板 單幢建物最多可獲30萬獎勵金

    新竹縣推家戶屋頂設太陽能光電板，單幢建物最多可獲30萬獎勵金。（取自竹縣府官網）

    新竹縣推家戶屋頂設太陽能光電板，單幢建物最多可獲30萬獎勵金。（取自竹縣府官網）

    2025/08/05 14:54

    〔記者黃美珠／新竹報導〕因應中央鼓勵私有小型屋頂設置太陽光電發電設備，新竹縣今年獲核定有3143萬7000元的獎勵金，可以單幢建物最高給予30萬的獎勵金辦理，即日起到11月15日，有意申辦的縣民可以向縣府產業發展處申請，預計至少可以受理161戶。

    縣府產發處長陳偉志說，前述政策是縣府響應中央「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」所推的獎勵措施，預估今年可供在縣內設置光電的戶數至少有161戶。雖說申請期間從即日起到11月15日，但只要前述獎勵經申請獲准用完也會自動停止。

    他說，獎勵對象必須是在新竹縣內，於建築頂層面積1000平方公尺以下的私有建築物屋頂裝設太陽光電發電設備，且於今年1月1日起取得縣府設備登記核准文件者，依核准的總裝置容量每瓩獎勵3000元，單幢建築物累計獎勵金額上限是30萬。

    相關辦法已經公告在縣府和縣府產業發展處各自的官網上，以及新竹縣再生能源推動平台網站。

    陳偉志說，他們希望用獎勵金降低小型案場設置成本門檻，後續縣府還將辦理相關推廣活動，創造更多再生能源發電設備設置的多元資訊流通管道與溝通平台，號召更多縣內私有合法建物投入設置。

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