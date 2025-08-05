超萌治療犬現身宜蘭酒廠 化身行動充電站

治療犬現身宜蘭酒廠，萌樣吸引職員合影。（宜蘭縣衛生局提供）

2025/08/05 14:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台灣動物輔助治療專業發展協會今天在宜蘭縣政府衛生局社區心理衛生中心邀請下，帶著專業治療犬Eros與Pepper現身宜蘭酒廠，毛絨絨的超萌模樣，立刻吸引職員輕撫，如同化身行動充電站，為大家傳遞療癒的正能量。

Eros與Pepper今天穿著小背心，輕快踏進宜蘭酒廠，金黃柔順的毛髮外型，如同溫暖陽光，立刻被職員圍繞著，大家在動物輔助治療師的引導下互動，陸續完成餵食、輕撫及遊戲等簡單指令，過程歡笑聲不斷，也嶄露久違的輕鬆神情。

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陳姓職員透露，原本上班的壓力，在和治療犬接觸後，立刻一掃而空，像是被大大擁抱一樣的溫暖，感受到身心靈的放鬆及療癒，牠們柔軟的毛髮和可愛模樣，真的瞬間融化大家的心。

宜蘭酒廠表示，感謝衛生局重視職員心理健康，以輕鬆貼心方式，帶領治療犬走入酒廠，不僅讓員工重新充電，也拉近彼此距離，打造更有溫度與韌性的工作環境。

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，透過療癒活動與情緒支持資源的導入，鼓勵企業運用在地資源，營造更具包容力與支持感的職場文化，未來會持續推動心理健康促進方案，讓「心理健康不只是口號，而是每個人都能真正感受到的支持」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

治療犬和宜蘭酒廠職員互動。（宜蘭縣衛生局提供）

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