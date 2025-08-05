獅子、稻草人登場！ 台南北區再添2座《綠野仙蹤》特色遊戲場

元昌公園「獅子高空攀爬網」遊戲場象徵勇氣。（圖由北區區公所提供）

2025/08/05 14:50

〔記者王姝琇／台南報導〕北區採用《綠野仙蹤》童話故事串連特色公園，繼上週啟用「六甲公園－錫人樵夫高塔遊戲場」，今天再開放象徵勇氣的「獅子」、代表智慧的「稻草人」2座遊戲場，尚有5座特色遊戲場近期將陸續啟用。

今天啟用「小康公園－稻草人高腳屋」遊戲場，由北門里里長許雅晴扮演智慧稻草人，並攜手家扶營隊學童們將手作柚子落果再生紙製成書籤送給來賓，象徵「永續循環．智慧稻來」。「元昌公園－獅子高空攀爬網」遊戲場由元美里里長侯喬蓁扮演桃樂絲，帶領皇佳幼兒園太鼓隊開場表演，學童戴上手繪獅子面具，象徵「鼓鼓生風．吼哩勇氣」。

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小康公園稻草人高腳屋遊戲場設有遊戲塔、攀爬網、溜滑梯、垂直爬籠等多樣遊具，讓不同年齡層的孩童都可開心地遊玩；元昌公園獅子高空攀爬網則是讓孩子們透過挑戰爬網樂趣之中，探索身體極限、展現勇氣。現場體驗的小朋友說，從沒玩過這麼高的攀爬網，站在最上面時，那個高度懸空在半空中的感覺超刺激，下次再約同學們一起來挑戰。

北區區長潘寶淑表示，去年北區區公所成功爭取國土署補助10座遊戲場改建經費，包含近期啟用3座《綠野仙蹤》童話故事特色遊戲場，尚有5座將陸續啟用；也期待每位孩童就如桃樂絲一般，盡情在北區魔法遊戲場快樂成長。

潘寶淑也特別提及，此次參與《綠野仙蹤》遊戲場的北區地方創生夥伴「南無南漫生活實驗基地」，除將童話故事主角象徵意義融入遊戲場，同時發起將此次災損的柚子回收製作成再生紙，為風災復原以其所長貢獻心力，值得鼓勵。

體驗攀爬網的小朋友直呼感覺太刺激。（圖由北區區公所提供）

小康公園「稻草人高腳屋」遊戲場象徵智慧。（圖由北區區公所提供）

北區地方創生夥伴「南無南漫生活實驗基地」發起將此次災損的柚子回收製作成再生紙。（圖由北區區公所提供）

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