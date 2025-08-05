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    新北自立午餐廚房達105校 食安智慧監控讓學童「吃得健康又安心」

    新北安坑國小廚房內部地坪整建，改善洩水問題。（圖由教育局提供）

    新北安坑國小廚房內部地坪整建，改善洩水問題。（圖由教育局提供）

    2025/08/05 14:42

    〔記者羅國嘉／新北報導〕校園午餐是孩子每天最重要的一餐，但新北市許多學校廚房設備因使用多年，動線、洩水及天花板漏水等問題日益嚴重，教育局近年積極優化校園廚房設備，六年來已投入逾7億5700萬元，補助93所學校汰換老舊設備及整建自立午餐廚房。目前全市已有105所學校設有自立廚房，讓學生每天都能「吃得健康、吃得安心」。

    烏來國中小校長蔡依玲表示，原鄉學校資源有限，這次更新後廚房環境明顯改善，學生享用午餐更安心，健康飲食教育也能在原鄉落實；安坑國小校長陳玉芳也說，1995年建置的廚房至今使用30年，這次全面翻新整修內部地坪及更新送餐電梯，讓烹調與送餐流程更順暢，也減輕廚工人員負擔。

    教育局長張明文指出，新北市除協助學校優化廚房設施外，也攜手衛生局、農業局成立跨局處聯合稽查小組，定期稽查團膳公司、食材供應商及學校廚房，強化食安把關。新北更自2020年起啟用「食安智慧監控中心」，透過雲端遠距監控製餐流程，即時掌握團膳與自立廚房作業情況。

    張明文說，新北市也持續推動「4+1安心蔬菜計畫」，並鼓勵學校選用「三章一Q」認證食材，截至6月底，午餐章Q使用率已達99.19％。未來市府將持續向中央爭取補助，投入更多資源優化校廚環境，讓新北學童每天都能吃得營養又健康。

    新北九份國小廚房完成整修，改善漏水問題。（圖由教育局提供）

    新北九份國小廚房完成整修，改善漏水問題。（圖由教育局提供）

    新北烏來國中小更新截油槽及抽油煙設備，強化供餐環境衛生。（圖由教育局提供）

    新北烏來國中小更新截油槽及抽油煙設備，強化供餐環境衛生。（圖由教育局提供）

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