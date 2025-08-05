屏東農再雙傑潘玉燕、黃日禓 勇奪農村領航獎

隘寮社區發展協會執行長潘玉燕（右二）今年獲「農村領航獎」。（屏東縣政府提供）

2025/08/05 14:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣農村再生雙傑－內埔鄉隘寮社區發展協會執行長潘玉燕、內埔鄉東片社區發展協會理事長黃日禓，引領農村社區朝向永續發展，今年分別獲得農業部農村發展及水土保持署「第四屆農村領航獎」農村領航獎、農村推廣大使的肯定。

農村領航獎為全國最高指標性的農村人物獎項，今年共有來自22縣市、逾百位實踐者參與，歷經推薦、書審、簡報決選等層層關卡，最後選出20位代表性人物。

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獲「農村領航獎」的內埔鄉隘寮社區發展協會執行長潘玉燕人稱「小燕子」，從家庭主婦角色出發，憑藉女性細膩關懷與堅韌毅力，跨足社區服務，打造健康服務站、關懷據點及綠色照顧網絡，並將照顧轉化為社區發展策略，以台灣原生香草植物「黃荊」為主軸，創立「荊隘185」品牌，推動文創商品、社區餐食與食農教育，讓不起眼的香草變身社區亮點產業，是女性照顧力與創新力的典範。

獲「農村推廣大使」肯定的內埔鄉東片村長、東片社區發展協會理事長黃日禓，長年深耕社區，創立「寶石村」與共享農場，導入社會企業機制，整合農業、文化與照顧資源，推動綠色照顧、社會處方箋及時間銀行等多元創新服務；此外更致力無毒農業、沼液灌溉與光合菌治理，推動生態廊道修復與農業永續轉型。近年來東片社區還榮獲金牌農村、綠色照顧優良場域、低碳農村銀級等多項國家級肯定，是農村政策落實與社區創新的關鍵推手。

內埔鄉東片社區近年榮獲金牌農村、綠色照顧優良場域、低碳農村銀級等多項獎項肯定。（屏東縣政府提供）

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