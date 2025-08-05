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    FST台灣盃學生方程式 北科大奪冠

    北科大學生方程式賽車隊首度拿下FST台灣盃冠軍。（圖由北科大提供）

    北科大學生方程式賽車隊首度拿下FST台灣盃冠軍。（圖由北科大提供）

    2025/08/05 14:38

    〔記者楊綿傑／台北報導〕「台北科大學生方程式賽車隊-Taipei Tech Racing」（TTR）日前參加第5屆FST台灣盃學生方程式聯賽，以第8代電動賽車TTR8 EV創下本屆1分12秒最速單圈，成為首支完成30圈耐久賽事的隊伍，成功拿下年度第1名。

    FST台灣盃學生方程式聯賽為國內最高規格的學生工程賽事，比照國際汽車工程師協會（SAE）舉辦的國際學生方程式賽車（Formula SAE）參賽規則，靜態項目的設計報告、動態項目的直線加速、八字繞錐、計時賽、耐久賽、能源效率等都列入評分。

    北科大賽車隊表示，8代車的設計理念是基於穩定完賽的前提下，車身使用RTM的碳纖維製程、增強空力套件；動力方面迭代優化，搭配資料紀錄器（Data Logger），幫助團隊分析車輛性能，據以優化賽車設定和策略；底盤方面則採用Heave-Roll懸吊設計，將車子上下及側傾的動態分開調整，表現出更細膩的底盤調性。

    賽車隊成員們在課餘時間不斷重複車檢過程，確保對規則的熟練度，成為當天最快通過淋雨與剎車測試、最早進入動態賽的車隊。比賽最後壓軸日，雖然雨勢一度變大，場地變得濕滑，北科大依然穩紮穩打完成耐久賽，抱回隊史第1座FST台灣盃冠軍。

    賽車隊指導老師之一、北科大車輛工程系副教授蔣欣翰指出，為了尋找電動賽車致勝的關鍵，車隊成員們不僅投入大量心力在設計與製造的創新，更不惜犧牲睡眠與假日時間，反覆進行實車測試與調校，持續精進賽車性能。無論是環保節能車大賽中對輕量化與高效率設計的極致追求，抑或是FST聯賽期間克服颱風侵襲與場地轉移等突發考驗，都以專業的態度、堅定的意志，持續突破自我。

    北科大學生方程式賽車隊成軍於2014年，2019年推出首部電動賽車、打造出台灣第1台單體式座艙的學生方程式賽車，去年底甫以TTR8 EV獲得澳洲學生方程式最佳車檢獎，同時拿下能源效率第6名、八字繞錐第8名、單圈計時第10名，成為台灣首支在澳洲賽完賽的車隊，車隊排名進入世界百大。

    北科大學生方程式賽車隊首度拿下FST台灣盃冠軍。（圖由北科大提供）

    北科大學生方程式賽車隊首度拿下FST台灣盃冠軍。（圖由北科大提供）

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