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    連日大雨 仁義潭、蘭潭水庫合計進補400萬噸

    仁義潭水庫幾近滿水位的湖光山色美景。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫幾近滿水位的湖光山色美景。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/05 14:15

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義仁義潭水庫的主要水源八掌溪，這次連日豪雨，因溪水含沙量太高而無法取用。雖然任由滾滾洪水奔向大海，很可惜，但拜連日大雨之賜，仁義潭與蘭潭水庫光靠天降雨水就合計挹注400多萬噸，幾乎是半個蘭潭水庫庫容量，兩座水庫都已幾乎滿水位，今年供水無虞。

    仁義潭水庫今天上午的蓄水率95.7%，有效蓄水量2360.17萬噸；蘭潭水庫蓄水率100%，有效蓄水量925.80萬噸，都屬於滿庫狀態。其中仁義潭持續將水輸送至蘭潭，供應民生用水；蘭潭則因雨勢不斷，雨水持續挹注，採自然溢流方式保護水庫壩體。

    水公司第五區管理處副處長蕭博元表示，這次八掌溪集水區降雨量累積超過1000毫米，原本是仁義潭取水的好時機，但強降雨致溪水混濁度飆高，由於含沙量太高會造成水庫淤積，加上仁義潭與蘭潭兩座水庫的蓄水率都處於高檔，考量之後關閉竹山取水口，這波豪雨並未取用八掌溪的水，但連日大雨，直接下到兩座水庫的雨水合計就有400多萬噸，可以供應嘉義地區約20天的民生用水。

    因溪水混濁，自來水公司關閉仁義潭水庫竹山取水口。（記者蔡宗勳攝）

    因溪水混濁，自來水公司關閉仁義潭水庫竹山取水口。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫幾近滿水位，進水口被淹沒了。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫幾近滿水位，進水口被淹沒了。（記者蔡宗勳攝）

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