竹市機車格收費幾無人停 議員批市府無視民意官僚至極

新竹市府交通處近年劃設機車停車收費格，但卻出現收費格幾無人停，但免費區域卻停滿機車的狀況，顯示這項交通政策失靈，市議員鄭美娟批市府無視民意官僚至極。圖為文化街周邊情形。（記者洪美秀攝）

2025/08/05 14:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處近年推動市區機車停車格收費政策，原期提高車格周轉率，但市議員鄭美娟不斷接獲陳情指出，包括新源市場及文化街及稅務局府後街等多處機車收費停車格幾乎無人停，反而免費車格依舊出現亂停現象，但她多次在議會質詢要求市府全面檢討施行區域與方式，都未獲市府回應，突顯市府長期無視民意及政策官僚作風。市府交通處暫回應會滾動式檢討。

鄭美娟舉例，新源市場周邊機車格改為收費後，引發許多買菜婆婆媽媽不滿，很多媽媽買菜，可能只是一把蔥、一塊豆腐，卻要繳停車費，市府全面施行機車收費劃設的政策很不友善，許多民眾為避免付費，寧願將機車停在紅線、騎樓甚至違停區域，導致收費格閒置，除製造更多交通亂象，也影響市容。

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她說，許多賣場與商場，只要消費就享停車折抵，但市府卻在傳統市場加重停車負擔，無異削弱傳統市場的競爭力，建議市府參考外縣市作法，對短時間停車者提供30分鐘免費停車，並視市場營運時段，如新源市場早市性質，在傍晚後開放免費停車，體恤通勤族返家需求，兼顧車格周轉率與民眾便利性。另包括市區文化街及府後街等處同樣出現收費區只停2、3輛車，但免費停車區卻大爆滿，甚至出現違停。

她說，市府機車停車收費政策在特定區域的效果明顯失靈，她多次要求交通處檢討調整，交通處僅以「未來全路段實施機車收費時，將再行研議」回應，如此空泛、拖延的說法，是官僚至極及罔顧民意、無視基層生活實況。

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