華航引進ChaTraMue泰奶 台味手搖飲也登機

華航8月10日起，部分航線班機提供Sharetea 歇腳亭「黑糖珍珠鮮奶茶」及「百香果珍珠氣泡飲」。（華航提供）

2025/08/05 14:10

〔記者蔡昀容／台北報導〕華航機上餐飲引進泰國國民茶飲品牌ChaTraMue的「泰式奶茶（Thai Tea）」，服務自曼谷飛往台北及高雄的全艙等旅客；另外，台味手搖飲也登上飛機，台北往返美、加、歐、澳航線的豪華商務艙，與美、加、歐航線的豪華經濟艙，將提供Sharetea 歇腳亭「黑糖珍珠鮮奶茶」及「百香果珍珠氣泡飲」。

歇腳亭成立於1992年，全球有500家門市，華航台北出發美、加、歐、澳航線的豪華商務艙，與美、加、歐航線的豪華經濟艙，8月10日起將供應「黑糖珍珠鮮奶茶」，回程則提供「百香果珍珠氣泡飲」。

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華航也與泰奶第一品牌ChaTraMue展開跨國合作，這也是該品牌首次進軍航空通路；招牌的泰式奶茶，口感香濃滑順，8月18日起，限定曼谷出發飛往台北及高雄的航班全艙等供應。

華航表示，機上餐飲不斷拓展海外異業合作，今年至今已與新加坡「瓊榮記」、名古屋「矢場とん」及美國「許氏花旗參」等品牌攜手；機上除了與SUNMAI金色三麥、BLAH BLAH Bar合作的「花粉假期」及「紫雲漫旅」聯名調酒外，現再添飲品跨國聯名，提供更多元化的品項給旅客。

泰奶品牌ChaTraMue登上華航班機，8月18日起，曼谷出發飛往台北及高雄的航班全艙等供應。（華航提供）

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