台東表揚20位模範父親 91歲林石木最年長

綠島鄉現年91歲的林石木（中）是今年台東模範父親中最年長者。（記者黃明堂攝）

2025/08/05 14:34

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今天表揚各鄉鎮市推薦的20位模範父親，其中最年長者為來自綠島鄉、現年91歲的林石木，老而彌堅，在長青歌唱大賽中獲冠軍，展現不老精神。活動安排播放子女錄製的感謝影片，以及得獎者家庭的珍貴照片回顧，接著縣長饒慶鈴致贈表揚狀，縣府也為每位獲獎者拍攝全家福照片，紀錄溫馨時光。

縣政府指出，此次獲表揚的模範父親來自各行各業。林有德擔任台東天后宮董事長期間，不僅積極推廣宗教文化，更攜手縣府打造全球唯一的Q版媽祖熱氣球；同樣來自台東市的陳瑞雍先生從事教職41年，獲頒師鐸獎與多項優良教師殊榮，也積極參與社會公益、長年關懷青少年與長者，擔任童軍會總幹事20年，推動青少年發展。

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來自蘭嶼鄉的王桂清，身為國際認證的潛水教練，致力於海洋保育與海難救援，並長期投入珠光鳳蝶食草馬兜鈴的培育，默默守護島嶼生態；太麻里鄉的古金祥，早年為了養家在外駕駛貨運車奔波，後期從事農耕，退休後仍熱愛務農，並擔任水利署小組長協助鄉里事務，為社區默默付出；成功鎮的張天賀則憑藉40餘年漁業經驗，獲全國傑出漁民殊榮，並曾獲總統親自召見，為漁業界之光。

今年模範父親名單如下：綠島鄉林石木、台東市鍾雙興、台東市林有德、池上鄉黃逢基、長濱鄉林元來、台東市豐早馬、東河鄉李春成、鹿野鄉洪境齊、太麻里鄉古金祥、台東市呂東發、成功鎮張天賀、海端鄉湯英忠、卑南鄉林義德、台東市陳瑞雍、大武鄉林成忠、延平鄉邱武雄、關山鎮洪錫環、達仁鄉古金龍、蘭嶼鄉王桂清、金峰鄉許念祖。

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