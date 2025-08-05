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    全台最年輕都市》新竹縣13鄉鎮市 也有8個躋身「超高齡社會」

    新竹縣雖是全台最年輕的都市，但13鄉鎮市中有8個躋身超高齡社會之列。（記者黃美珠攝）

    新竹縣雖是全台最年輕的都市，但13鄉鎮市中有8個躋身超高齡社會之列。（記者黃美珠攝）

    2025/08/05 14:35

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長期照顧管理中心主任張惠紜說，根據世界衛生組織定義，65歲以上人口比例達7%是「高齡化社會」，14%為「高齡社會」，達到20%則為「超高齡社會」。我國在今年邁入超高齡社會之列，意味每5人中有1人65歲以上。新竹縣13鄉鎮市，不僅最年輕的竹北市都已經是高齡化社會，更有芎林等8個鄉鎮躋身在超高齡社會當中。

    新竹縣全縣總人口數到今年6月為止是59萬6849人，65歲以上的人口比例是14.5%，屬於高齡社會，但在全台卻是最年輕的都市，主要拜竹北新興地區生育率高等所致，才會在台灣人口結構嚴重受少子化影響而邁入超高齡社會下，展現出逆風之姿。

    張惠紜說，從統計資料顯示，竹北是全縣最年輕的鄉鎮市，65歲以上人口比例是9.45%，但也已經是高齡化社會。新豐、湖口、竹東、以及寶山65歲以上的人口比例，各自是13.88%、14.75%、16.44%、以及18.99%，都處於高齡社會的階段。

    剩下的芎林（20.48%）、新埔（21.98%）、關西（23.75%）、北埔（24.79%）、橫山（25.68%）、峨眉（30.34%）、尖石（23.53%）、以及五峰（32.50%）8個鄉鎮則統統都是超高齡社會。

    新竹縣竹北市因為高出生率，所以逆風成為全縣唯一一個仍處於高齡化的地區。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市因為高出生率，所以逆風成為全縣唯一一個仍處於高齡化的地區。（記者黃美珠攝）

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