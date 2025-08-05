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    三重南區圖書館防水完工4年就失效 明年整修遭批緩不濟急

    新北議員彭佳芸表示，為何4年前的頂樓防水工程，短時間就失效，且市府更說明年度才能進場施工，這樣的效率市民無法接受，要求應加速修繕流程。（議員彭佳芸提供）

    新北議員彭佳芸表示，為何4年前的頂樓防水工程，短時間就失效，且市府更說明年度才能進場施工，這樣的效率市民無法接受，要求應加速修繕流程。（議員彭佳芸提供）

    2025/08/05 14:24

    〔記者羅國嘉／新北報導〕防水工程才完工4年！新北市三重區光明市場三樓的三重南區圖書館分館，近日傳出屋頂滲漏問題，館內多處壁癌嚴重，甚至得擺放23個接水盤應急，影響市民閱讀權益與安全。議員彭佳芸表示，為何4年前的頂樓防水工程，短時間就失效，且市府更說明年度才能進場施工，這樣的效率市民無法接受，要求應加速修繕流程；新北市場處回應，目前已委託建築師啟動「市場改善併同頂樓防水」專案，預計2026年進場施工。

    彭佳芸接獲陳情指出，三重南區圖書館設有兒童閱覽空間、黑膠唱片展示區，不過圖書館多處壁癌，甚至還要用容器接水，會勘後，目前先以防水漆處理，但此方式治標不治本。

    她更表示，該館於2021年才進行頂樓防水工程，短短4年便失效，全面屋頂防水工程，近年又陸續出現漏水、嚴重壁癌，形成「上面接水盤、下面黑膠盤」的不堪景象，不時壁癌斑駁掉落碎屑更嚴重影響市民閱讀權益，卻因行政程序要等到明年度才能進場施工，這樣的效率市民無法接受。呼籲市府除了檢討及加速此案的行政流程外，更應該建立明確整體修繕的權責制度，分層使用建物指定單一權責修繕單位，加速修繕流程。

    新北市立圖書館表示，該建物由市場處負責管理維護，由於建築屋齡較久，曾出現屋頂漏水狀況，2021年已進行屋頂防水工程，因防水層老化仍有滲水。

    市場處則說，目前正辦理「市場改善併同頂樓防水」規劃作業，預計2026年進行施工，改善漏水情形。

    新北議員彭佳芸表示，為何4年前的頂樓防水工程，短時間就失效，且市府更說明年度才能進場施工，這樣的效率市民無法接受，要求應加速修繕流程。（議員彭佳芸提供）

    新北議員彭佳芸表示，為何4年前的頂樓防水工程，短時間就失效，且市府更說明年度才能進場施工，這樣的效率市民無法接受，要求應加速修繕流程。（議員彭佳芸提供）

    新北議員彭佳芸表示，為何4年前的頂樓防水工程，短時間就失效，且市府更說明年度才能進場施工，這樣的效率市民無法接受，要求應加速修繕流程。（議員彭佳芸提供）

    新北議員彭佳芸表示，為何4年前的頂樓防水工程，短時間就失效，且市府更說明年度才能進場施工，這樣的效率市民無法接受，要求應加速修繕流程。（議員彭佳芸提供）

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