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    宜蘭情人節曾創14.8萬人潮 睽違5年重返龍潭湖登場

    宜蘭縣龍潭湖風景特定區於2020年曾舉辦情人節活動，創下14.8萬人潮，睽違5年今年將再度於龍潭湖登場，助有情人終成眷屬。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣龍潭湖風景特定區於2020年曾舉辦情人節活動，創下14.8萬人潮，睽違5年今年將再度於龍潭湖登場，助有情人終成眷屬。（宜蘭縣政府提供）

    2025/08/05 14:25

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣龍潭湖風景特定區被譽為「蘭陽十二勝之一」，每年湧入近百萬人次觀光客，在中央補助下，縣府陸續投入2億多元進行全區升級，2020年曾舉辦宜蘭情人節活動，創下14.8萬人潮，睽違5年今年宜蘭情人節活動將再度於龍潭湖登場，助有情人終成眷屬。

    宜蘭情人節活動今年重返龍潭湖舉行，8月29日起連續3天，湖畔、木棧道將掛上浪漫燈飾，橋體也將化作喜鵲橋，並利用環湖優勢，打造幸福廊道，並在夜色及湖面光影的交織下，為「友達以上，戀人未滿」的情侶加溫。

    今年情人節活動，除有點燈儀式外，另安排團體演出，並打造互動遊戲提供情人體驗，夜晚還設置星光音樂會，邀請超強卡司為愛獻唱，現場還有七夕市集，進駐美食、文創及小農等多個攤商。

    宜蘭縣府表示，今年情人節活動是繼2012年、2020年後，第3度在龍潭湖舉行，2020年5天活動曾創下14.8萬人次的人潮，透過重返龍潭湖，讓民眾感受升級後的設施及環境，再次帶動地方觀光。

    龍潭湖鄰近礁溪鄉、宜蘭市及員山鄉，周邊觀光景點豐富多樣，沿線還有公、私團體設置的遊憩景點，遊客可透過山腳道路宜5線的串聯，前往得子口溪、宜蘭河自行車道等地，體驗多元遊程。

    龍潭湖水域空間約17公頃，環湖路3公里，公園用地已徵收部分約5公頃，因環境幽靜愜意，除是縣民休閒運動的重要場所，也吸引國內外遊客造訪；縣府自2011年起分8期工程改善風景區，今年全面升級旅遊服務站、入口意象及整體景觀。

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