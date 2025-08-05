為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蔬菜批發價漲4元！ 北農估最快8月底價格回穩

    連日豪雨重創中南部，今（1）日台北市蔬菜到貨量約1143噸，一市場約796噸、二市場約347噸，平均價為51.40 元，比昨日47.39元，上漲4元。北農表示，今天到貨量增加，但進貨品質水傷、腐爛到貨量偏多影響，葉菜類、花果類、根莖類價格都上漲。（圖擷取自北農臉書）

    連日豪雨重創中南部，今（1）日台北市蔬菜到貨量約1143噸，一市場約796噸、二市場約347噸，平均價為51.40 元，比昨日47.39元，上漲4元。北農表示，今天到貨量增加，但進貨品質水傷、腐爛到貨量偏多影響，葉菜類、花果類、根莖類價格都上漲。（圖擷取自北農臉書）

    2025/08/05 14:17

    〔記者孫唯容／台北報導〕連日豪雨重創中南部，今（1）日台北市蔬菜到貨量約1143噸，一市場約796噸、二市場約347噸，平均價為51.40元，比昨日47.39元，上漲4元。北農表示，今天到貨量增加，但進貨品質水傷、腐爛到貨量偏多影響，葉菜類、花果類、根莖類價格都上漲。北農副總經理路全利說明，目前預估要到8月下旬，農民復耕後的蔬菜才會上市，最快要到8月底整體價格才會回穩。

    路全利說，7月初受丹娜絲颱風影響，以及7月8日的強降雨，多數農地尚未復耕完全，又遭逢近日豪雨侵害，蔬菜總產量減少，加上休市後開市，蔬菜平均價相較禮拜日上揚4元，原先預期本週可以有復耕的蔬菜到貨，而上週中南部又天天降雨，因此導致目前蔬果量供需尚未平衡，價格還是比較高檔。

    路全利指出，目前需要等待中南部雨勢減緩、積水排退後，未來的氣溫平穩，農民才有可能復耕，預計在8月下旬復耕的菜才能夠上市，北農配合台北市政府，自7月31日至8月7日推出為期8天的「平穩蔬菜措施」，共16樣蔬菜為史上最多品項，鑑於目前產銷整體情況，將會延續辦理相關措施。

    根據北農數據，今天進貨量較休市前增加，量增菜種有甘藍、蕹菜、胡瓜、花胡瓜、苦瓜、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、竹筍等，量減菜種有小白菜、大白菜、青江菜、萵苣菜、甘薯葉、絲瓜、青蔥等，其餘各菜種均略有增減。今天購買需求增加，雖然到貨量增加，但進貨品質水傷、腐爛到貨量偏多影響，承銷人購買意願活絡，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少。

    北農指出，葉菜類部分，進貨量小幅減少，價格上漲，甘藍到貨量約271噸，價格上漲4元，大白菜到貨量約41噸，價格上漲4元，甘薯葉到貨量約23噸，價格上漲19元。花果類部分，進貨量小幅增加，價格漲多跌少，苦瓜到貨量約22噸，價格上漲9元。根莖類部分，進貨量大幅增加，價格上漲，蘿蔔到貨量約54噸，價格持平。

    北農表示，價格上漲菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、紅蘿蔔、青蔥、竹筍等，價格下跌菜種有番茄等，其餘各菜種持平。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播