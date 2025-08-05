蔬菜批發價漲4元！ 北農估最快8月底價格回穩

連日豪雨重創中南部，今（1）日台北市蔬菜到貨量約1143噸，一市場約796噸、二市場約347噸，平均價為51.40 元，比昨日47.39元，上漲4元。北農表示，今天到貨量增加，但進貨品質水傷、腐爛到貨量偏多影響，葉菜類、花果類、根莖類價格都上漲。（圖擷取自北農臉書）

2025/08/05 14:17

〔記者孫唯容／台北報導〕連日豪雨重創中南部，今（1）日台北市蔬菜到貨量約1143噸，一市場約796噸、二市場約347噸，平均價為51.40元，比昨日47.39元，上漲4元。北農表示，今天到貨量增加，但進貨品質水傷、腐爛到貨量偏多影響，葉菜類、花果類、根莖類價格都上漲。北農副總經理路全利說明，目前預估要到8月下旬，農民復耕後的蔬菜才會上市，最快要到8月底整體價格才會回穩。

路全利說，7月初受丹娜絲颱風影響，以及7月8日的強降雨，多數農地尚未復耕完全，又遭逢近日豪雨侵害，蔬菜總產量減少，加上休市後開市，蔬菜平均價相較禮拜日上揚4元，原先預期本週可以有復耕的蔬菜到貨，而上週中南部又天天降雨，因此導致目前蔬果量供需尚未平衡，價格還是比較高檔。

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路全利指出，目前需要等待中南部雨勢減緩、積水排退後，未來的氣溫平穩，農民才有可能復耕，預計在8月下旬復耕的菜才能夠上市，北農配合台北市政府，自7月31日至8月7日推出為期8天的「平穩蔬菜措施」，共16樣蔬菜為史上最多品項，鑑於目前產銷整體情況，將會延續辦理相關措施。

根據北農數據，今天進貨量較休市前增加，量增菜種有甘藍、蕹菜、胡瓜、花胡瓜、苦瓜、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、竹筍等，量減菜種有小白菜、大白菜、青江菜、萵苣菜、甘薯葉、絲瓜、青蔥等，其餘各菜種均略有增減。今天購買需求增加，雖然到貨量增加，但進貨品質水傷、腐爛到貨量偏多影響，承銷人購買意願活絡，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少。

北農指出，葉菜類部分，進貨量小幅減少，價格上漲，甘藍到貨量約271噸，價格上漲4元，大白菜到貨量約41噸，價格上漲4元，甘薯葉到貨量約23噸，價格上漲19元。花果類部分，進貨量小幅增加，價格漲多跌少，苦瓜到貨量約22噸，價格上漲9元。根莖類部分，進貨量大幅增加，價格上漲，蘿蔔到貨量約54噸，價格持平。

北農表示，價格上漲菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、紅蘿蔔、青蔥、竹筍等，價格下跌菜種有番茄等，其餘各菜種持平。

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