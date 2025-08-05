台中海洋館8/21正式營運 首創半開放式企鵝展區

台中海洋館8月21日將營運。（圖：市府提供）

2025/08/05 13:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民等待歷經14年、3任市長打造的「台中海洋館」，將在8月21日正式對外營運，台中市長盧秀燕、議長張清照視察率先開箱展區，包括有吸睛的企鵝區、水母區等，另有全台首創室內濕地體驗區及半開放式展示，盧秀燕指出，台中海洋館斥資高達13億元打造，半開放式設計突破傳統封閉式觀賞模式，讓民眾能近距離欣賞海洋生物。

台中海洋館2012年起啟動規劃設計，盧秀燕指出，「台中海洋館」總經費高達13億元，將是全台最先進的海洋生物館，館內設有互動體驗區，包括以高美濕地為概念的涉水區，讓民眾可一邊涉水觀察生物、一邊欣賞台中港與濕地美景；另設有水生生物收容中心，鼓勵民眾不棄養、不放生，以維護生態平衡；同時，復育繁殖區也全面開放，強化環境教育功能。

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其中2樓設有企鵝展示區，也是台中海洋館最受矚目的特色展區，盧秀燕指出，以「全台首創半開放式展示」，突破傳統隔離方式，讓民眾體驗與企鵝近距離共處的震撼感受，沉浸式的展示手法極具創意與吸引力，也有助於民眾理解動物的生活環境與保育重要性。

此外，3樓「台中河川」展區展示大甲溪流域生態，水母展區及實驗室；4樓的濕地展區能實地體驗「全台首創室內濕地體驗區」與最大長方形花園鰻展示缸；至於1樓則有「黑潮之海」及「海洋學園」展區，館內設置劇院等級的沉浸式投影與大型大洋缸，展示鯊魚、魟魚等太平洋海洋生物。

觀旅局指出，台中海洋館以「從台中河川，流向世界之海」為策展主軸，體現地方自然脈絡，也讓整體動線設計更具教育性與故事性，未來結合高美濕地、梧棲漁港等周邊景點，盼一起提昇海線觀光發展。

台中海洋館8月21日將營運，盧秀燕與張清照搶先開箱。（圖：市府提供）

台中海洋館有企鵝區將是人氣展區。（圖：市府提供）

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