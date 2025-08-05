為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中海洋館8/21正式營運 首創半開放式企鵝展區

    台中海洋館8月21日將營運。（圖：市府提供）

    台中海洋館8月21日將營運。（圖：市府提供）

    2025/08/05 13:44

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民等待歷經14年、3任市長打造的「台中海洋館」，將在8月21日正式對外營運，台中市長盧秀燕、議長張清照視察率先開箱展區，包括有吸睛的企鵝區、水母區等，另有全台首創室內濕地體驗區及半開放式展示，盧秀燕指出，台中海洋館斥資高達13億元打造，半開放式設計突破傳統封閉式觀賞模式，讓民眾能近距離欣賞海洋生物。

    台中海洋館2012年起啟動規劃設計，盧秀燕指出，「台中海洋館」總經費高達13億元，將是全台最先進的海洋生物館，館內設有互動體驗區，包括以高美濕地為概念的涉水區，讓民眾可一邊涉水觀察生物、一邊欣賞台中港與濕地美景；另設有水生生物收容中心，鼓勵民眾不棄養、不放生，以維護生態平衡；同時，復育繁殖區也全面開放，強化環境教育功能。

    其中2樓設有企鵝展示區，也是台中海洋館最受矚目的特色展區，盧秀燕指出，以「全台首創半開放式展示」，突破傳統隔離方式，讓民眾體驗與企鵝近距離共處的震撼感受，沉浸式的展示手法極具創意與吸引力，也有助於民眾理解動物的生活環境與保育重要性。

    此外，3樓「台中河川」展區展示大甲溪流域生態，水母展區及實驗室；4樓的濕地展區能實地體驗「全台首創室內濕地體驗區」與最大長方形花園鰻展示缸；至於1樓則有「黑潮之海」及「海洋學園」展區，館內設置劇院等級的沉浸式投影與大型大洋缸，展示鯊魚、魟魚等太平洋海洋生物。

    觀旅局指出，台中海洋館以「從台中河川，流向世界之海」為策展主軸，體現地方自然脈絡，也讓整體動線設計更具教育性與故事性，未來結合高美濕地、梧棲漁港等周邊景點，盼一起提昇海線觀光發展。

    台中海洋館8月21日將營運，盧秀燕與張清照搶先開箱。（圖：市府提供）

    台中海洋館8月21日將營運，盧秀燕與張清照搶先開箱。（圖：市府提供）

    台中海洋館有企鵝區將是人氣展區。（圖：市府提供）

    台中海洋館有企鵝區將是人氣展區。（圖：市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播