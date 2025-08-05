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    雙北大雷雨開炸 鄭明典分享雷雨縮時攝影

    台北雷聲隆隆！對流發展迅速，氣象署在今（5日）中午針對北北桃發布大雷雨即時訊息，前氣象局（署）鄭明典分享台北雷雨的縮時攝影。（圖擷取自鄭明典臉書）

    台北雷聲隆隆！對流發展迅速，氣象署在今（5日）中午針對北北桃發布大雷雨即時訊息，前氣象局（署）鄭明典分享台北雷雨的縮時攝影。（圖擷取自鄭明典臉書）

    2025/08/05 14:05

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北雷聲隆隆！對流發展迅速，氣象署在今（5日）中午針對北北桃發布大雷雨即時訊息，前氣象局（署）鄭明典分享台北雷雨的縮時攝影。

    鄭明典在臉書分享網友的投稿影片，可以看到影片中台北市上方壟罩一大片烏雲，表示，烏雲中有許多閃電出現，遠方還有雨瀑，鄭明典在貼文中表示「台北雷雨影像！很好的紀錄」。

    氣象署在今日13時23分對「基隆市、台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

    示警區域包含台北市：基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區；台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區；新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、平溪區、金山區、萬里區、烏來區。

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