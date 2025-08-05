雷聲響不停！ 台北盆地雷達回波「紅一片」 氣象署發防災告警訊息

北市5日午後下起雷陣雨。（記者張嘉明攝）

2025/08/05 13:39

〔記者林志怡／台北報導〕午後雷聲響不停！中央氣象署預報員林定宜提醒，受到風向轉變影響，今日北部地區易有對流胞發展，大台北地區午後需注意局部大雨，氣象署也已經發布防災告警訊息及大雷雨即時訊息、豪雨特報等，提醒民眾加以防範。

今日午後雷聲響不停，並伴隨眾多閃電，中央氣象署即時閃電分佈圖中，台北盆地內有極爲密集的閃電出現，雷達回波圖上也可以看到台北範圍一片通紅，有相當強烈的回波反應。

請繼續往下閱讀...

林定宜指出，今日台灣周邊水氣仍然偏多，且風向逐漸轉變，南南西風使得對流容易在風向的下風處發展，今日桃園以北地區容易有旺盛的對流胞出現，尤其大台北地區、東北部地區要特別提高警覺。

針對今日午後的雷雨，中央氣象署已針對台北、新北發布防災告警訊息，且旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，氣象署也針對雙北地區發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意防範。

中央氣象署也預估，今日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，雙北地區易有局部大雨或豪雨，另基隆北海岸及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，低窪地區請慎防積水，山區留意坍方、落石及溪水暴漲。

紅外線色調強化衛星雲圖。（取自中央氣象署官網）

雷達回波。（取自中央氣象署官網）

氣象署即時閃電。（取自中央氣象署官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法