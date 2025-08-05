遭點名全年無休侵害教師權益 頭城鎮立幼兒園：已函釋教育部

全教總理事長侯俊良批頭城鎮立幼兒園教師全年無休，影響勞權，頭城鎮立幼兒園表示有提前告知教師沒有寒暑假，將請縣府教育處，函請教育部釐清。（全教總提供）

2025/08/05 14:07

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮立幼兒園新學年度起實施「全年無休」托育政策，遭全國教師工會總聯合會指控侵害教師工作權益。對此，園方回應，基於家長、學生需求調整，為確保教師相關權益，也已函請縣府教育處向教育部釋示，若各方有不同意見，可再討論。

頭城鎮立幼兒園表示，基於家長托育需求，今年把原本8月的延長收托，改納入學期制，有提前發送問卷徵詢所有家長意見，並告知老師暑期8月1日就需要托育，更改教保服務期程，也有報請縣府教育處並函文國教署獲同意。

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至於新進教師權益部分，頭城鎮立幼兒園強調，有提前告知教師沒有寒暑假，但為維護教師權益，已同步請縣府教育處，函請教育部釐清，後續若有不同意見，均可再討論調整。

因應教育部「大班一師」規定，宜蘭縣政府今年協助各鄉鎮市幼兒園辦理教師甄選，共招聘36人，但各獨立幼兒園教保服務時間不一，有新進教師爭取比照公立國小附設幼兒園，明定統一開學期程與行政規範，保障教師合理工時與休假權益。知情人士透露，其他獨立園其實也面臨相同問題，主要投訴者非頭城教師，但頭城卻被點名針對，實在很無辜，也讓該名教師情何以堪。

教育處回應，部分縣市其實也面臨類似問題，將請教育部函釋後溝通調整。宜蘭縣教師職業工會則重申，呼籲主管機關要通盤檢討鄉鎮立幼兒園的整體勞動條件，不分幼師或教保員，都有精進空間。

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