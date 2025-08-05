千呼萬喚！ 台中海洋館票價提前曝光

台中海洋館預計於8月21日開幕。（記者張軒哲攝）

2025/08/05 13:44

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋生態館開幕一再延宕，OT廠商全力趕工，確定於8月21日開幕，進入倒數，廠商今天官網提前公布票價資訊，包括成人票500元、6歲以上孩童400元、6歲以下孩童免費，至於當地居民則享票價8折優惠，有民眾認為票價相較屏東海生館貴了一點，但較知名的Xpark便宜，有民眾表示還能接受，盼能值回票價；市議員楊典忠表示，價格是其次，觀光景點要有長遠吸引力，讓遊客覺得物超所值。

緊鄰梧棲漁港的海洋館斥資8.2億元打造，被喻為桃園Xpark勁敵，主建築工程2019年3月完工。當初是前市長胡志強任內規劃，館名由企鵝館轉為白海豚館，而前市長林佳龍規劃水母等海洋生物，基本營運設施興建工程流標6次，到現任市長盧秀燕第二任期，仍無法正式營運，當地居民感嘆海生館命運多舛，千呼萬喚即將開幕，親子遊客相當期待，港區民眾盼能帶動觀光發展。

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台中海洋館原本預計於8月8日公布票價，今日提前於官網公布訊息，全票（18歲以上）500元、優待票400元（限身高115公分以上、6歲以上）、軍公教、中低收入戶以及設籍清水或梧棲民眾；博愛票250元，另外6歲以下或身高115公分以下小孩則免費。

台中海洋館與桃園Xpark票價較大差異是孩童票，台中海洋館6歲以下免費，但國小學生形同學生票400元，X park則4歲到12歲皆為孩童票，只要270元；另設籍清水區及梧棲區的民眾，憑相關證件可享400元優惠進場。

台中海洋館票價公布。（圖擷取自台中海洋館官網）

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