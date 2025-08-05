為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    千呼萬喚！ 台中海洋館票價提前曝光

    台中海洋館預計於8月21日開幕。（記者張軒哲攝）

    台中海洋館預計於8月21日開幕。（記者張軒哲攝）

    2025/08/05 13:44

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋生態館開幕一再延宕，OT廠商全力趕工，確定於8月21日開幕，進入倒數，廠商今天官網提前公布票價資訊，包括成人票500元、6歲以上孩童400元、6歲以下孩童免費，至於當地居民則享票價8折優惠，有民眾認為票價相較屏東海生館貴了一點，但較知名的Xpark便宜，有民眾表示還能接受，盼能值回票價；市議員楊典忠表示，價格是其次，觀光景點要有長遠吸引力，讓遊客覺得物超所值。

    緊鄰梧棲漁港的海洋館斥資8.2億元打造，被喻為桃園Xpark勁敵，主建築工程2019年3月完工。當初是前市長胡志強任內規劃，館名由企鵝館轉為白海豚館，而前市長林佳龍規劃水母等海洋生物，基本營運設施興建工程流標6次，到現任市長盧秀燕第二任期，仍無法正式營運，當地居民感嘆海生館命運多舛，千呼萬喚即將開幕，親子遊客相當期待，港區民眾盼能帶動觀光發展。

    台中海洋館原本預計於8月8日公布票價，今日提前於官網公布訊息，全票（18歲以上）500元、優待票400元（限身高115公分以上、6歲以上）、軍公教、中低收入戶以及設籍清水或梧棲民眾；博愛票250元，另外6歲以下或身高115公分以下小孩則免費。

    台中海洋館與桃園Xpark票價較大差異是孩童票，台中海洋館6歲以下免費，但國小學生形同學生票400元，X park則4歲到12歲皆為孩童票，只要270元；另設籍清水區及梧棲區的民眾，憑相關證件可享400元優惠進場。

    台中海洋館票價公布。（圖擷取自台中海洋館官網）

    台中海洋館票價公布。（圖擷取自台中海洋館官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播