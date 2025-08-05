台中海洋館8/21試營運 盧秀燕率議長張清照率先開箱

台中市長盧秀燕與議長張清照視察開箱台中海洋館。（圖由觀旅局提供）

2025/08/05 13:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中海洋館將於8月21日正式對外試營運！台中市長盧秀燕、議長張清照首度開箱視察，對於「全台首創室內濕地體驗區」及「全台首創半開放式展示」表示肯定！盧秀燕表示，「台中海洋館」為市府重大政策推動案，自101年起啟動規劃設計，除將成為優質海洋教育場域，更將成為海線觀光新亮點，期勉市府團隊與營運廠商做好最後準備，迎接開幕。

台中海洋館將於8月21日正式對外試營運！廠商今天公開票價，8月8日（五）上午8點8分正式開賣！8月21日至9月25日試營運期間，並提供票價8折及相同飲品第2杯半價優惠。台中海洋館將推出全面線上預約制，並採取梯次分流方式，以提供民眾最佳參觀品質。

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盧市長指出，「台中海洋館」總經費高達13億元，是全台最先進的海洋生物館，最大特色為全開放式設計，突破傳統封閉式觀賞模式，讓民眾能近距離欣賞海洋生物，並展現對遊客公德心的高度信任。

館內設有互動體驗區，包括以高美濕地為概念的涉水區，讓民眾可一邊涉水觀察生物、一邊欣賞台中港與濕地美景；另設有水生生物收容中心，鼓勵民眾不棄養、不放生，以維護生態平衡；復育繁殖區也全面開放，強化環境教育功能。盧市長感謝歷任議長張清照、張清堂的支持與推動，強調這座海洋館是台中多年努力的成果，也是全國唯一全開放、展示最豐富的海洋教育場域。

張清照表示，「台中海洋館」不僅是台中港區的新亮點，也將成為市民親子共遊、學習海洋知識的重要場所，期盼未來透過與周邊高美濕地、梧棲觀光漁港等景點的串聯，進一步提升台中整體觀光能量。

觀旅局指出，台中海洋館以「從台中河川，流向世界之海」為策展主軸，不僅體現地方自然脈絡，也讓整體動線設計更具教育性與故事性。未來結合高美濕地、梧棲漁港等周邊景點，將成為推動台中海線觀光的強力引擎，歡迎全國民眾來台中探索海洋奧祕。

台中市長盧秀燕與議長張清照視察開箱台中海洋館。（圖由觀旅局提供）

台中海洋館8月21日至9月25日試營運，期間提供票價8折及相同飲品第2杯半價優惠。（圖由觀旅局提供）

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