八掌溪水暴漲 吳鳳橋便橋通過考驗

吳鳳橋便橋使用多根H型鋼打入溪底支撐。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/05 13:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕旺盛西南氣流大發威，自7月28日起連8天為嘉義地區帶來驚人雨量，八掌溪上游奮起湖累積雨量逾千毫米，致溪水暴漲，滾滾黃泥水直逼吳鳳橋便橋的橋面，景象令人提心吊膽，不過便橋設計時已考量洪水衝擊並經過測試，安然通過這次重大考驗。

台3線吳鳳橋位於中埔與番路鄉交界，是阿里山聯絡道路相當重要的橋梁，屬近40年老舊橋，存在高度不足、橋長不足等耐洪能力欠佳的問題。公路局雲嘉南區養護工程分局經3次招標，終以4億4393萬元決標，改建後的吳鳳橋橋面將提高3公尺，長度由160公尺延長至180公尺，寬度也自16公尺拓寬為20公尺，同時改善排水、照明及交通設施，預計2027年10月完工。

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吳鳳新橋採半半施工方式，也就是先拆掉南向北車道施作新橋，待南向北車道新的橋面完工再拆掉北向南車道，施工期間搭建便橋，配合保留的車道維持通行。為確保便橋通行安全，包商使用多根H型鋼打入溪底支撐，並以貨櫃堆疊橋墩。便橋通車前經技師檢測合格，報請縣府檢視核准，白天有義交站崗，晚間則架設監視器。

公路局阿里山工務段強調，吳鳳橋便橋結構安全，這次通過洪水的鉅大考驗，不過為了用路人安全，仍將持續24小時監控，並依交通情況滾動檢討管制措施。

吳鳳橋便橋通過這次八掌溪溪水暴漲的考驗。（記者蔡宗勳攝）

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