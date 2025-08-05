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    0728豪雨致災農損已達3.1億元 被害作物柿、棗最慘

    苗栗縣進入盛產期的紅棗，卻受豪雨影響導致裂果嚴重。（資料照）

    苗栗縣進入盛產期的紅棗，卻受豪雨影響導致裂果嚴重。（資料照）

    2025/08/05 13:18

    〔記者吳柏軒／台北報導〕0728起的西南氣流引發多日豪雨致災，中南部農業產區災情慘重，農業部統計至今（5日）上午11點，全台農損已達3億1158萬元，屏東縣損失9197萬元最慘，損失作物以柿子最慘，損失6938萬元，其他也包含：棗、薑、鳳梨及木瓜等。

    這波農損已達3億1158萬元，農業部統計，以屏東縣損失9197萬元（占30％）、台中市損失7396萬元（占24％）、高雄市損失6617萬元（占21％）、嘉義縣損失3135萬元（占10％）、南投縣損失2856萬元（占9％）及苗栗縣損失1288萬元（占4％）較為嚴重。

    若以農作物來看，整體被害面積1964公頃，其中受損作物主要為柿，被害面積572公頃，損害程度20％，換算無收穫面積114公頃，損失金額6938萬元，其次為棗、薑、鳳梨及木瓜等。

    其他畜產損失估計2158萬元，受損畜禽主要為：豬2089頭，受損金額1653萬元，其次為雞、鵝及鴨。漁產損失537萬元。

    以及農田流失及埋沒，估計損失金額5950萬元，主因是高雄市農田流失29.5公頃、埋沒37.5公頃。農業部表示，已公告辦理現金救助及低利貸款，相關地區及項目請參考公告專區

    連日豪大雨造成東勢區農友種植的甜柿果實落滿地，立法院副院長江啟臣前往實地會勘。（資料照，江啟臣提供）

    連日豪大雨造成東勢區農友種植的甜柿果實落滿地，立法院副院長江啟臣前往實地會勘。（資料照，江啟臣提供）

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