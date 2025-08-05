批私大校長遴選淪「董事會獨裁」 高教工會推修法納「教職員生同意權」

高教工會倡議修大學法，私大校長遴選納入教職員生同意權。（高教工會提供）

2025/08/05 13:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕有鑒於私立大專院校校長近年來屢傳爭議，還有違法判刑的情況，但校內教職員生卻無能為力，高教工會直指，《大學法》將私立大專院校校長遴選權力交給私校董事會，導致校長一職淪為董事會「獨裁體制」權力共犯結構下的代理人，應修法將校長遴選強制納入「教職員生」同意權，讓民主的光進入私校。

高教工會指出，現行《大學法》對公立大學校長的產生，明確規範由學校組成「遴選委員會」以及委員會的組成結構，其組織、運作等事項亦由教育部訂定辦法規範。但對私立大學僅規範「由董事會組織校長遴選委員會遴選，經董事會圈選」，不管學校內的教師、職員與學生如何表達不滿，只要董事會決定繼續力挺，校長還是可以高枕無憂、全然無視於教職員生的意見、愜意連任。

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工會認為，私大大專院校從校地取得、稅賦減免、接受國家補助等面向，處處可見國家扮演高度扶持與支助角色，且目前多數私立大專院校每年收入來自國家公共經費的補助皆逾4成，甚至許多學校達5成，反而每年來自私人捐贈的比例平均不到1%，因此應被視為與公立大學一般，必須受到國家、政府與人民監督與管理。

工會文大分部召集人翟敬宜反映現況，3年前文大選校長，職員代表先普選，好不容易選出最高票的5個人，第二輪竟然是送到一級主管組成的行政會議，5人重新選3個，最終送上名單給董事會。董事會一圈，當初普選第一高票的同仁竟被踢出遴選委員會。

工會世新大學分部召集人陳信行提到，工會修法訴求為『公立大學及私立大學校長遴選程序，皆應納入「教職員生同意權」機制』，包括私大校長遴委會之組成應依校園民主機制產生，並比照公立大學規定；遴委會之委員名單、會議記錄應於網路公開；私大董事會僅能對遴選結果「同意」或「不同意」，不得「圈選」；且私大校長應比照公立大學有明確任期，僅得續聘連任一次。

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