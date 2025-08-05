溪水倒灌人孔冒泥水！斗南淹水真相曝光 將建抽水站、水閘門

8月3日斗南強降雨時雨量有80多毫米，建國3路等低窪地區淹水。（記者李文德攝）

2025/08/05 13:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕8月3日雲林多處強降雨，造成建國3路等地淹水，五河分署調查初步研判造成斗南淹水的原因是大湖口溪水位高，水位壓力加速溪水從雨水下水道倒灌，對此，縣府將與水利署著手雨水下水道出口的水閘門及抽水設備建置，防止倒灌情形再發生。

立委張嘉郡今（5）日邀集水利署、國土署、縣府水利處、斗南鎮公所等單位會勘。五河分署長吳明華指出，當天接獲通報派員前往建國三路與明昌路口調查，發現多處水孔蓋湧出大量泥水，初步研判應為下水道系統壓力過大所致。

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工程人員進一步查證主要收集建國三路周邊雨水的G幹線在仁晟橋下方排入大湖口溪，該處排放口沒有設置閘門或逆止閥等防止倒灌設施，溪水倒灌入下水道系統，造成內部壓力升高進而從水孔蓋冒水，導致淹水。

縣府水利處科長羅士閔表示，斗南雨水下水道出口已建置很久，以前沒有倒灌問題，這次會發生主要是因大湖口溪完成整治，保護標準提高到25年，在台鐵鐵橋上段堤防又加高，溪水不溢堤但水都鎖在河道裡，水位變更高，舊的雨水箱涵無法承受水壓造成倒灌。

對此，縣府提出分階段改善，當務之急先在雨水箱涵的出口做水閘門，第二階段把雨水箱涵改成順向接大湖口溪，再配置一個簡易抽水站，第三階段期盼水利署加強清疏、放水路改善，讓大湖口溪水位下降，市區低窪處雨水才可排出。

國土署下水道工程分署副分署長沈益生表示，斗南雨水下水道建置已超30年，溪水從人孔倒灌造成市區淹水是去年凱米颱風及這次淹水才發生，建議水利署要加強河道疏浚，下水道高層是固定，河床一直提高，市區排水就排不出，對此將請縣府針對該區域地下水道做檢討規劃。

水利署副署長王藝峰說，淹水有很多原因，針對問題來解決，水利署針對淤積的部分先清疏，自動水門做好之前，會與水利處討論，一起配合先做簡易式抽水站，避免內水排不出去。

張嘉郡強調，淹水大家都不願意，要治水不要政治口水，既然發現問題就要解決問題，才是百姓之福。

立委張嘉郡邀請水利署、國土署等單位到斗南會勘，了解淹水問題。（記者黃淑莉攝）

0803斗南淹水水利署五河分署初步研判是溪水從大湖口溪仁晟橋下方市區雨水下水道出口倒灌造成。（記者黃淑莉攝）

水利署第五河川分署長吳明華簡報說明0803斗南淹水原因。（記者黃淑莉攝）

水利署第五河川分署長吳明華簡報說明0803斗南淹水原因。（記者黃淑莉攝）

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