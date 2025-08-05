河北彩伽領銜成人展本週南港登場 警籲搭捷運避壅塞

「2025 TRE 台北國際成人展」，由河北彩伽、櫻空桃等知名女優領銜。（圖為河北彩伽，翻攝自IG）

2025/08/05 13:35

〔記者鄭景議／台北報導〕本週（5日至11日）南港展覽館1館將舉行「2025臺灣文化創意博覽會」，為首次移師南港展覽館舉行，吸引各地文創業者參與；同時間，2館則同步登場話題十足的「2025 TRE 台北國際成人展」，由河北彩伽、櫻空桃等知名女優領銜，兩大展會並行，預料將吸引大量人潮湧入南港地區。南港分局今日提醒民眾，展期內展館周邊停車空間有限，為避免因找不到車位掃興，建議多加利用大眾運輸工具前往。

南港分局指出，建議民眾可搭乘捷運板南線或文湖線至「捷運南港展覽館站」，亦可選擇搭乘817、藍22、藍15等公車至展館周邊；另自台鐵、高鐵「南港站」抵達者，可轉乘捷運或步行約15分鐘前往會場。

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警方提醒，活動期間南港LaLaport購物中心亦可能湧現人潮，自行駕車者應隨時留意沿路可變資訊標誌（CMS），即時掌握交通與停車狀況。展館與商場停車場若滿位，駕駛人可改停內湖捷運機廠站轉乘停車場、世貿公園地下停車場、中國信託金融園區停車場，或南港車站地下停車場，再轉乘大眾交通工具前往。

南港分局強調，活動期間將加派員警與義交協助交通疏導，呼籲駕駛人勿佔用車道排隊停等，共同維持南港地區交通順暢，讓民眾安心參展、輕鬆出遊。

南港展覽館週圍停車資訊示意圖。（記者鄭景議翻攝）

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