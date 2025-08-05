台北市「東南側」大雷雨 恐有冰雹發生

台北市災害防救辦公室表示，北市東南側防大雷雨，有機會發生冰雹及6級上強陣風。（台北市政府提供）

2025/08/05 12:57

〔記者何玉華／台北報導〕連續1週的西南氣流和大雨在中南部造成水患，本週天氣要放晴，但台北市災害防救辦公室指出，今天中午台北市東南側有兩對流胞發展，預估將於市區東南側合併，未來1至2小時文山、信義、南港、大安、松山、內湖時雨量約60至70毫米，中央氣象署已針對台北市東南側發布大雷雨即時訊息，並針對台北市全區發布大雨特報，需留意雷雨區有機會發生冰雹及6級上強陣風。

針對今（5）日午後強降雨，台北市災害防救辦公室稍早已將台北市災害應變中心提升為強化三級開設，工務局（含水利處、新工處、衛工處、大地處）、消防局、警察局、環保局、民政局派員進駐，各單位也於內部成立緊急應變小組，即時因應災情處理。

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中央氣象署指出，接下來1週隨著太平洋高壓勢力逐漸增強，各地將恢復多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，且午後需注意局部較大雨勢，但今日受到微弱西南風影響，中南部地區仍需注意零星短暫降雨。大台北地區今（5）日上午出現35度左右高溫，東北部約33度，澎金馬約28至29度，其他地區白天氣溫落在31至32度，週四至週五各地氣溫偏高，其中北台灣高溫可達36度以上，中南部、近山區平地也有近36度。

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